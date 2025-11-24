Умерла заслуженная артистка России Валентина Шарыкина

Ей было 85 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Актриса Московского академического театра сатиры заслуженная артистка РФ Валентина Шарыкина умерла 23 ноября в возрасте 85 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

"В возрасте 85 лет ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Театра сатиры Валентина Дмитриевна Шарыкина. Это печальное событие для всего коллектива Театра сатиры. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Валентину Дмитриевну", - говорится в сообщении.

Шарыкина родилась 25 февраля 1940 года. Окончила Щепкинское училище, после чего, в 1962 году, была принята в труппу Театра сатиры, которому посвятила всю свою профессиональную жизнь. "Кабачок 13 стульев", "Женский монастырь", "Баня", "Клоп", "Бешеные деньги", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "У времени в плену" и многие другие постановки с участием артистки полюбились зрителям и навсегда вошли в "Золотой фонд" Сатиры", - добавляют в театре.

Актриса также снималась в кино и сериалах.