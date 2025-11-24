На II международный конкурс "Симфония Ямала" поступили заявки из 13 стран

Программа включает исполнение произведений классических композиторов мирового уровня

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Порядка 130 молодых музыкантов из 13 стран подали заявки на "Симфонию Ямала" - единственный международный конкурс академической музыки в Арктической зоне России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В этом году география конкурса расширилась: заявились представители 13 стран, в прошлом году было девять. Неугасаемый большой интерес и со стороны прославленных мэтров музыки из разных стран, которые с радостью согласились войти в состав жюри конкурса, и со стороны музыкантов-участников, только подтверждает статусность "Симфонии Ямала", - приводятся в сообщении слова директора департамента культуры ЯНАО Евгения Колтунова.

Отмечается, что больше всего заявок поступило из России и Китая. В состав жюри вошли исполнители классической музыки России, а также зарубежных стран - Бельгии, Финляндии, Германии, Китая, Израиля и Испании. Художественным руководителем конкурса остался народный артист России Денис Мацуев.

В каждой из трех номинаций - фортепиано, виолончель, скрипка - отберут по пять наиболее талантливых исполнителей, которые приедут на Ямал и примут участие в очных этапах. Программа включает исполнение произведений классических композиторов мирового уровня, таких как Чайковский, Рахманинов, Бах, Шопен и другие. Конкурсный отбор и финальный этап пройдут в следующем году с 10 по 15 февраля в Салехарде.

Международный конкурс молодых музыкантов "Симфония Ямала" - конкурс академического музыкального искусства, который проходит на территории Арктической зоны. Его инициатором стал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Конкурс призван популяризировать классическое искусство и поможет молодым одаренным музыкантам проявить себя, обменяться опытом.