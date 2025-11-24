ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяКультура

На II международный конкурс "Симфония Ямала" поступили заявки из 13 стран

Программа включает исполнение произведений классических композиторов мирового уровня
Редакция сайта ТАСС
10:05

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Порядка 130 молодых музыкантов из 13 стран подали заявки на "Симфонию Ямала" - единственный международный конкурс академической музыки в Арктической зоне России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В этом году география конкурса расширилась: заявились представители 13 стран, в прошлом году было девять. Неугасаемый большой интерес и со стороны прославленных мэтров музыки из разных стран, которые с радостью согласились войти в состав жюри конкурса, и со стороны музыкантов-участников, только подтверждает статусность "Симфонии Ямала", - приводятся в сообщении слова директора департамента культуры ЯНАО Евгения Колтунова.

Отмечается, что больше всего заявок поступило из России и Китая. В состав жюри вошли исполнители классической музыки России, а также зарубежных стран - Бельгии, Финляндии, Германии, Китая, Израиля и Испании. Художественным руководителем конкурса остался народный артист России Денис Мацуев.

В каждой из трех номинаций - фортепиано, виолончель, скрипка - отберут по пять наиболее талантливых исполнителей, которые приедут на Ямал и примут участие в очных этапах. Программа включает исполнение произведений классических композиторов мирового уровня, таких как Чайковский, Рахманинов, Бах, Шопен и другие. Конкурсный отбор и финальный этап пройдут в следующем году с 10 по 15 февраля в Салехарде.

Международный конкурс молодых музыкантов "Симфония Ямала" - конкурс академического музыкального искусства, который проходит на территории Арктической зоны. Его инициатором стал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Конкурс призван популяризировать классическое искусство и поможет молодым одаренным музыкантам проявить себя, обменяться опытом. 

РоссияМацуев, Денис ЛеонидовичЯмало-Ненецкий автономный округ