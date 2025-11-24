В Москве прошел Фандом Фест

Мероприятие посетили 15 тыс. поклонников поп-культуры

Фестиваль Фандом Фест прошел 22 и 23 ноября на площадке Main Stage в Москве. Мероприятие посетили 15 тыс. человек - все билеты распродали до старта события.

Хедлайнеры фестиваля k-pop-группа EVERGLOW исполнили свои песни и анонсировали тур по шести городам России. На мероприятии также состоялся международный дебют корейского бойз-бэнда The Last Live, а певец из Китая КАЙ презентовал свою авторскую песню.

Киноблок фестиваля представил ряд премьерных и эксклюзивных показов. Гости смогли эксклюзивно увидеть трейлер финала третьего сезона сериала "Вампиры средней полосы", фрагменты из новой сказки "Буратино", первый тизер фильма "Черный шелк", приключенческий блокбастер "Волчок". Писатель и сценарист Сергей Лукьяненко представил полнометражный фильм "Смешарики сквозь вселенные". На фестивале также прошла презентация картины-номинанта Каннского кинофестиваля "Умри, моя любовь", а российскую премьеру аниме "Стометровка" представил Дмитрий Чеботарев, озвучивший одного из ключевых персонажей.

Фандом Фест также объединил издательские площадки, посвященные литературе, манге и поп-культуре. Участники смогли пообщаться с одним из самых популярных авторов российского young adult Асей Лавринович, художницей манхвы "Берегись этой чертовки!" Blue Canna, а на паблик-токе от "Азбуки" - с блогером Энтони Юлаем. Редакция подкастов и аудиокниг VK Музыки и издательство О2 показали медиапроект "Точка зрения Всеведущего читателя".

Гостям представили одну из самых популярных мобильных MOBA-игр - Mobile Legends: Bang Bang, а в тест-зоне игры Honkai: Star Rail они смогли опробовать версию 3.7.

На главной сцене фестиваля состоялись конкурс косплея и K-pop Cover Dance Champ. Жюри выбрало лучших среди 163 косплееров и 30 танцевальных команд. Победители разделили призовой фонд - 1,1 млн рублей.