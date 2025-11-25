В Международном фестивале "Катюша" участвуют исполнители из 19 стран

Конкурсная программа включает номинации: сольное исполнение, вокальные ансамбли, вокально инструментальные ансамбли, сообщили в Минобороны РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Торжественное открытие Международного фестиваля народного творчества военнослужащих вооруженных сил, ветеранов военной службы и членов их семей "Катюша" прошло в Центральном доме Российской Армии (ЦДРА). В 2025 году в нем принимают участие представители 19 стран, сообщили в Минобороны РФ.

Заместитель министра обороны - начальник Главного военно политического управления генерал армии Виктор Горемыкин направил приветственное обращение к гостям и участникам фестиваля. "Символично, что город-герой Москва в 2025 году встречает творческие коллективы и исполнителей из 19 стран постсоветского пространства, Африки, Азии, Латинской Америки, которые исполняют композиции на русском языке", - отметил он, обращение зачитал директор департамента культуры Минобороны России Артем Горный.

Горемыкин выразил уверенность в том, что фестиваль помогает расширить границы добра и мира, связывает страны и способствуют развитию многостороннего сотрудничества в гуманитарной сфере, укреплению коллективной безопасности.

Как рассказали в военном ведомстве, в международной "Катюше" в 2025 году принимают участие свыше 100 конкурсантов из Абхазии, Анголы, Белоруссии, Вьетнама, Габона, Казахстана, Камеруна, Конго, Киргизии, Китая, Кубы, Лаоса, Монголии, Никарагуа, России, Руанды, Таджикистана, Уганды, ЦАР и Южной Осетии. Среди участников - иностранные военнослужащие, проходящие обучение в образовательных организациях Минобороны России, которые представят зрителям произведения на русском языке.

Конкурсная программа включает номинации: сольное исполнение, вокальные ансамбли, вокально инструментальные ансамбли. Также учреждены специальные номинации.

Оценка конкурсантов

Оценит выступления экспертная комиссия, в состав которой вошли деятели культуры и искусства, в числе которых заслуженные артисты России Аскар Абдразаков, Ирина Бикулова, Александр Халилов, Максим Маклаков, а также телеведущая Ирина Лосик.

Лосик отметила, что конкурсанты, принимающие участие в фестивале, невероятно талантливые. "Мне особенно нравится слоган: "Армия. Культура. Единство". Пока у нас есть сильная армия, пока мы обладаем такой богатой культурой, мы едины, мы непобедимы. И всегда нужно помнить: в единстве наша сила", - подчеркнула она.

Для участников фестиваля организована культурно образовательная программа: мастер классы, творческие встречи и экскурсии. Мероприятия позволят глубже познакомиться с русской культурой и расширить знания об истории Российского государства.

Фестиваль призван содействовать сохранению исторической памяти о Победе народов в Великой Отечественной войне, укреплять традиционные духовно нравственные ценности, развивать культурный диалог и взаимопонимание между странами участницами. Финал фестиваля состоится 28 ноября в Центральном Доме Российской Армии.