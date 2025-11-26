Умер актер из фильма "Одиннадцать друзей Оушена" Майкл Делано

Ему было 84 года

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Американский актер Майкл Делано, сыгравший в фильмах "Одиннадцать друзей Оушена" (Ocean's Eleven, 2001) и "Коммандос" (Commando, 1985), умер на 85-м году жизни. Об этом сообщил во вторник журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его жену Джин Делано.

По ее информации, актер умер 20 октября в больнице Лас-Вегаса из-за сердечного приступа.

За свою актерскую карьеру Делано снялся в более чем 70 фильмов и сериалов. В 1960-х он занимался записью песен в Филадельфии под псевдонимом Ки Ларсон. В 1970 году актер приехал в Голливуд и снялся в фильмах "Кэтлоу" (Catlaw, 1971) и "Новые центурионы" (The New Centurions, 1972). Последняя роль Делано была в сериале "Чумной доктор" (Royal Pains, 2009-2016).