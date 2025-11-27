Михалков: режиссер должен думать о смысловой наполненности своих фильмов

По словам председателя Союза кинематографистов России, одним из ключевых условий также является учет восприятия зрителя

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. При создании фильма, который может претендовать на творческие награды, в том числе на Открытую Евразийскую кинопремию "Бриллиантовая бабочка", режиссерам важно уделять больше внимания не тому, как сделана картина, а тому, о чем в ней повествуется. Об этом заявил председатель Союза кинематографистов РФ, инициатор премии "Бриллиантовая бабочка" режиссер Никита Михалков на пресс-конференции в ТАСС.

"Кино должно быть хорошим. Режиссер должен понимать, что если у него есть талант, он - не хозяин таланта, только [его] проводник между тем, кто ему талант отдал, и остальными людьми. Он не [должен] считать [талант] своей собственностью. И научившись как, а это сделать несложно, больше времени выделять на то, чтобы думать не только о том, как, а о том, что", - сказал он.

По словам Михалкова, одним из ключевых условий является и учет восприятия зрителя. "И еще одна очень важная вещь - не думать, что если то, о чем ты хочешь сказать, волнует тебя, оно будет волновать кого-то еще. Потому что потом тебе будет приходиться говорить: "Я так вижу", - отметил режиссер.