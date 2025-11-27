Мединский: монополия на рынке кинопремий ведет к загниванию кинематографа

Помощник президента РФ отметил, что устойчивый мир не может быть однополярным

Помощник президента РФ Владимир Мединский © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Монополия на рынке кинопремий негативно сказывается на развитии кинематографа и ведет к его загниванию. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС выразил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Любая монополия, как нас учили классики, ведет к загниванию: в данном случае монополия на рынке кинопремии, которая сформировалась за последнее время вокруг "Оскара", <…> негативно сказывается на развитии кинематографа, не говоря уже о том, что при присуждении премии и даже при рассмотрении номинаций закладывается определенный стандарт, под который не подходит подавляющее большинство очень разнообразного интересного мирового кино", - сказал он.

Мединский добавил, что устойчивый мир не может быть однополярным. "И на самом деле он перестает таковым быть: сегодня мы видим это на примере развития стран БРИКС, Шанхайской организации и разного рода экономических и политических союзов. То же происходит и в сфере культуры", - отметил помощник президента, подчеркнув, что большой вклад в отказ от однополярности вносит Открытая Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка", которую вручат сегодня, 27 ноября, в театре "Мастерская "12".

О премии

С инициативой учреждения премии в 2022 году выступил председатель Союза кинематографистов РФ, инициатор премии, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герой Труда РФ, народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков Никита Михалков. Он называл награду необходимой для развития евразийского пространства. Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене "Мастерской "12".

Награда будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".