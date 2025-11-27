В Москве началась церемония вручения кинопремии "Бриллиантовая бабочка"

Награда будет присуждена победителям в 12 номинациях

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" началась в "Мастерской "12" Никиты Михалкова", передает корреспондент ТАСС.

Работы на премии представили Россия, Китай, Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Республика Беларусь, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие страны. Оценивать картины будет экспертный совет, в который вошли Александр Адабашьян, Александр Акопов, Сергей Безруков, Петр Горшенин, Алексей Гуськов, Александр Звягинцев, Андрей Кравчук, Сергей Лаврентьев, Мария Лемешева, Алексей Пиманов, Алексей Рыбников, Сергей Урсуляк, Сергей Февралев, Алишер Хамидходжаев и Владимир Хотиненко.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".