"Интервидение" стало финалистом национальной премии

На участие подали более 1,2 тыс. заявок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" вошел в число финалистов V юбилейной Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. На участие было подано более 1,2 тыс. заявок, из которых сформировали 33 финалиста в 11 номинациях, поделился заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский во время пресс-конференции в ТАСС.

"Пять лет назад было понятно, что креативный потенциал нашей страны огромен, но он был рассредоточенным, несистематизированным и зачастую не имел площадки для признания. Именно тогда при личной поддержке Сергея Кириенко и была заложена основа этой премии. Он отреагировал на желание индустрии создать кросс-индустриальную профессиональную премию, которая будет охватывать все сферы креативных индустрий", - отметил он.

В номинации "Креативное событие", где отмечаются наиболее яркие культурные и творческие проекты года, "Интервидение" вошло в тройку сильнейших. Вместе с ним в финал вышли Первая международная биеннале экологического искусства и Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар - 2025".

Всего за пять лет было подано свыше 6 тыс. заявок из всех регионов России, определено 183 финалиста и 49 лауреатов.

"С каждым годом мы убеждаемся, что это действительно тот самый институт, который подтверждает заслуги участников на основании экспертных оценок. Это означает, что они действительно являются лидерами в своей области. Стоит отметить, что в поданных заявках также есть проекты, которые поддержаны Президентским фондом культурных инициатив", - отметил генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

Финальный отбор победителей проведут члены жюри, среди которых представители власти, эксперты, практики и лауреаты прошлых лет. Торжественная церемония награждения состоится 1 декабря 2025 года в концертном зале "Зарядье". Специально для премии создана символическая статуэтка в форме семечки. ТАСС - генеральный информационный партнер премии.