Мединский поддержал идею создать в РФ свою Нобелевскую премию по литературе

Помощник президента России, глава Союза писателей считает, что существующая премия в последние несколько лет "значительно теряет свои позиции" и соревнуется в маргинальности с Нобелевской премией мира

Помощник президента РФ Владимир Мединский

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Помощник президента России, глава Союза писателей России (СПР) Владимир Мединский в беседе с ТАСС поддержал предложение писателя Захара Прилепина о создании в России своей Нобелевской премии по литературе. Он отметил, что существующая премия в последние годы "значительно теряет свои позиции" и соревнуется с Нобелевской премией мира в маргинальности.

"Это колоссальная работа. Если у кого-то когда-то это получится, я готов присоединиться и лично приветствую. Но Нобелевская премия по литературе существенно сдает свои позиции. Смешнее Нобелевской премии по литературе только Нобелевская премия мира - они между собой соревнуются в маргинальности", - сказал он агентству.

При этом Мединский отметил, что в РФ уже существуют значимые литературные премии, в частности, премия "Слово", обладающая самым большим призовым фондом. По его словам, формат этой премии в 2025 году был значительно видоизменен: "там будет мало номинантов, мало победителей, высокие требования". "У нас литературных премий миллион, давайте разберемся с тем, что у нас есть сейчас. <...> Пока об "Оскаре" стало известно не только в Лос-Анджелесе, но и в Нью-Йорке прошло 10 лет", - заключил глава СПР.

Ранее Прилепин, комментируя СМИ присуждение Нобелевской премии по литературе в 2025 году венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи, заявил, что Россия должна создать свой аналог премии, объединившись с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой.

Национальная литературная премия "Слово" - крупнейшая премия страны в области литературы. Ранее Мединский отмечал, что в 2025 году конкурс пополнили новые номинации, среди которых "Детское чтение", "Литературная критика", а также новые специальные призы. По словам заместителя начальника управления президента РФ по общественным проектам, ответственного секретаря Совета премии Александра Журавского, призовой фонд второго сезона национальной литературной премии "Слово" составит 26 млн рублей. Учредители премии - Российский книжный союз и Союз писателей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.