Смех, банкротство и тщеславие. Колкая сатира Марка Твена

30 ноября исполняется 190 лет со дня рождения писателя Сэмюэла Клеменса, известного во всем мире под псевдонимом Марк Твен. Автор за свою жизнь написал множество книг и стал одним из ключевых классиков американской литературы. Твен славился колкой сатирой и ироничным взглядом на мир, оставив помимо фундаментальных произведений еще и множество ярких цитат

Марк Твен, 1901 год © Library of Congress/ Corbis/ VCG via Getty Images

Неудачливый предприниматель

Марк Твен жил в век промышленной революции — во времена расцвета предпринимательства. И, будучи человеком не только прогрессивным, но и очень азартным, писатель тоже не оставался в стороне и активно инвестировал в различные проекты и патенты.

У Твена действительно был талант и нюх. Нюх вкладываться в самые провальные идеи — казавшиеся ему прорывными патенты оказывались полным мусором. Например, он потратил более $4 млн (в пересчете на современную стоимость) на автоматическую печатную машинку, считая ее одним из самых гениальных изобретений в истории человечества. В итоге было выпущено всего два экземпляра, которые к тому же постоянно ломались.

"Есть два момента в жизни человека, когда не стоит спекулировать: когда деньги есть и когда их нет", — признавался Твен после немалого количества неудачных инвестиций, обогатившийся опытом, но не средствами.

Лицемерие человеческое

Из-за своих многочисленных сомнительных вложений к 60 годам Твен оказался на грани банкротства. Чтобы поправить свое благосостояние, в 1895 году писатель отправился в лекционное мировое турне, в рамках которого он посетил и британские колонии — Индию, Новую Зеландию, Австралию и другие. По итогам путешествия автор написал, пожалуй, свой самый длинный (что, в общем-то, неудивительно) роман "По экватору". Он состоит из путевых очерков, в которых Твен подробно рассказывает о быте, нравах, истории стран.

Так, путешествуя по Индии, он часто встречался с местной интеллигенцией и британскими колониальными чиновниками. В своих заметках он обратил внимание на то, что многие люди ссылаются на священные тексты или классические западные произведения вроде Уильяма Шекспира, чтобы продемонстрировать свою образованность и осведомленность. При этом в большинстве случаев те, кто пытался блеснуть знаниями, к первоисточникам никогда не прикасались.

"Классика — то, что каждый считает нужным прочесть и никто не читает", — написал Твен в эпиграфе к одной из глав своего романа "По экватору".

В этой книге есть еще множество ярких высказываний, связанных в том числе и с природой человеческого лицемерия. Наблюдая за людьми и их поведением, он дал читателю точный совет: "Когда сомневаешься, говори правду". Твен отмечал, что человек, который солгал единожды, имеет шанс свить изо лжи целую сеть, в которой и сам может ненароком запутаться.

"Если вы говорите только правду, то вам не нужно ни о чем помнить", — дополнил и немного переиначил свою же мысль Твен.

Рано хороните старину Твена…

В мае 1897 года писатель находился в Лондоне, где продолжал давать лекции. А 1 июня газета New York Herald опубликовала статью, в которой сообщала, что Твен тяжело болен и, возможно, умирает. "Хуже того, нам говорят, что его блестящий интеллект разрушен и что он остро нуждается в деньгах", — писали в газете.

В деньгах Твен действительно нуждался, но относительно болезни газета ошиблась. На самом деле в Лондоне несколькими неделями ранее тяжело болел его двоюродный брат, что и послужило источником слухов, которым пересечение океана достоверности не добавило. Корреспондент New York Journal разыскал Твена и попросил комментарий. "Прекрасно понимаю, как мог распространиться слух о моей болезни. Даже слышал из достоверных источников, что я умер. Джеймс Росс Клеменс, мой двоюродный брат, действительно тяжело болел в Лондоне две-три недели назад, но сейчас здоров. Слух о моей болезни вырос из его болезни. Слухи о моей смерти сильно преувеличены", — написал Твен в редакцию газеты.

Трагедия и тщеславие

Впрочем, скоро встреча писателя со смертью действительно состоялась. В 1896 году после кругосветного путешествия в 24 года не стало дочери Твена Сьюзи. Девушка умерла от менингита, и, по свидетельству друзей и знакомых, писатель так и не смог до конца оправиться от такого трагического удара судьбы, хотя и сохранял ясный ум и чувство юмора. А в 1904 году не стало и его жены Оливии, с которой он прожил более 40 лет.

Марк Твен искал утешения в общении с молодежью и завел несколько друзей по переписке. Общался он и с юными девушками, с которыми, справедливости ради, был очень обходителен. После одного из выступлений писателя 15-летняя Гертруда Наткин набралась смелости и решила написать Твену восторженное письмо, признавшись в любви к его творчеству.

Автор был тронут искренностью девушки, и между ними завязалась переписка. "Комплименты делают меня тщеславным, а когда я тщеславен, то становлюсь наглым и властным. Это жаль, потому что я люблю комплименты. Я люблю их, даже если они неправдивы. Дитя мое, на хороший комплимент я могу жить две недели, не имея больше ничего съестного", — признался в свойственной себе шутливой манере Твен в письме.

Главное оружие рода человеческого

Последним изданным произведением писателя стал опубликованный в 1916 году после смерти автора его секретарем и хранителем литературного наследия Альбертом Бигло Пейном фантастический роман "Таинственный странник" — незаконченное произведение, состоявшее из нескольких рукописей.

Находясь в депрессивном состоянии после трагических событий в своей жизни, Твен вложил в уста разных героев высказывания, отражающие его мировосприятие. Так, в одной из них сверхъестественный наблюдатель критикует людей как вид, но явно превозносит одно из явлений нашей жизни над другими. "Ваша раса, несмотря на свою бедность, несомненно, обладает одним по-настоящему эффективным оружием — смехом. Власть, деньги, убеждение, мольбы, преследования — все это может возвысить колоссальный обман, немного подтолкнуть его, немного ослабить, столетие за столетием; но только смех может мгновенно разнести его в клочья и на атомы. Перед натиском смеха ничто не устоит", — писал Марк Твен.

