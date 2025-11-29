Эксперт Степашин назвал Нобелевскую премию по литературе политизированной

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Член коллегии Министерства культуры РФ и президент Российского книжного союза Сергей Степашин поддержал предложение писателя Захара Прилепина о создании в РФ аналога Нобелевской премии по литературе. В беседе с ТАСС он назвал Нобелевскую премию политизированной наградой.

Ранее Прилепин, комментируя СМИ присуждение Нобелевской премии по литературе в 2025 году венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи, заявил, что Россия должна создать аналог премии, объединившись с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой.

"Почему бы и нет? Ведь Нобелевская премия в области литературы - за исключением, может быть, некоторых известных писателей, в том числе наших - Ивана Бунина, Бориса Пастернака, Михаила Шолохова, Иосифа Бродского и Александра Солженицына, - она, конечно, очень политизирована. Если говорить откровенно, часто эта награда связана не с литературным достоинством, а с политической составляющей. В этом смысле идея Захара Прилепина мне особенно нравится", - сказал Степашин.

Рассуждая о том, кто из современных российских авторов мог бы получить возможный аналог Нобелевской премии по литературе, собеседник агентства ответил кратко: "Тот же Захар Прилепин".

Ранее в беседе с агентством идею Прилепина также поддержал помощник президента России, глава Союза писателей России (СПР) Владимир Мединский.