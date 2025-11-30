Победителем Литературной премии стран БРИКС стала писательница из Египта

Автор романа "Человек из Башмура" Салва Бакр получил 1 млн рублей

ХАБАРОВСК, 30 ноября. /ТАСС/. Победителя Литературной премии стран БРИКС объявили в Хабаровске, им стала писательница из Египта Салва Бакр, передает корреспондент ТАСС.

Фестиваль искусств стран БРИКС (BRICS Art festival of the Far East region) проходил в Хабаровске с 26 по 30 ноября, объявление победителя Литературной премии стран БРИКС - главное его событие.

"Победителем стала писательница Салва Бакр", - сказал глава дирекции I Международного фестиваля искусств стран БРИКС, руководитель Евразийского фонда развития и сбережения гуманитарных ценностей, генеральный директор кинокомпании "Пигмалион продакшн" Александр Островерх-Кванчиани. Победитель получает 1 млн рублей.

Для организации Литературной премии в каждой стране была создана дирекция, было выбрано жюри, выдвигались кандидаты, внесшие значительный вклад в развитие литературы. Каждая страна выдвинула по три кандидата, всего их было около 30, лонг-лист премии был опубликован в Бразилии. После месяца голосования осталось 10 человек - по одному из каждой страны. Шорт-лист был представлен в Джакарте в Индонезии.

В шорт-лист вошли бразильская писательница Ана Мария Гонсалвес, индийский писатель и поэт Сону Саини, китайский писатель, обозреватель и блогер Ма Боюн, писательница, журналист и исследователь культуры из ОАЭ Рим Аль Камали, писатель, политик и общественный деятель Абере Адаму из Эфиопии, южноафриканская писательница, поэтесса Нтабисенг ДжахРоуз Джафта, индонезийский писатель Денни Джа, российский писатель, публицист Алексей Варламов, иранский писатель и поэт Мансур Алиморади. Египет представила писательница Бакр.

Бакр - известная египетская писательница, романист, критик, автор семи сборников рассказов, семи романов и пьесы, член Высшего совета по культуре Египта и Союза писателей Египта. Окончила Университет Айн Шамс, работала кинокритиком и театральным критиком в ведущих арабских изданиях, была профессором Американского университета в Каире. Ее произведения, такие как роман "Золотая колесница", поднимают темы судеб обездоленных и маргинализированных, проблемы женщин в египетском обществе. Книги и рассказы Бакр переведены на многие европейские языки, а роман "Человек из Башмура" Союз арабских писателей включил в список 100 лучших арабских романов. Бакр является лауреатом немецкой литературной премии Deutsche Welle.

О фестивале

I Международный фестиваль искусств стран БРИКС объединил писателей, театральных деятелей, художников, фотографов. Проходили мастер-классы, творческие встречи, лекции, показы фильмов. На площадке торгового центра Brosko mall организовали выставки произведений российских художников и фотографов - выставка картин художников из разных уголков России "Времен связующая нить", "Моя Россия", "Дети войны". Все желающие смогли познакомиться и с творчеством дальневосточных писателей на книжной выставке-ярмарке. Прошел также питчинг проектов дальневосточных авторов в области кинематографии и литературы Фонда деловых коммуникаций БРИКС+.