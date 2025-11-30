Умер актер из "Убойной силы" Вадим Смирнов

Ему было 53 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российский киноактер Вадим Смирнов умер 28 ноября в возрасте 53 лет. Это следует из информации, опубликованной 30 ноября на портале "Кино-театр.ру".

"Годы жизни: 13.03.1972 - 28.11.2025", - говорится на сайте.

Смирнов окончил Нижегородское театральное училище. Известен по таким кинопроектам, как "Убойная сила", "Улица разбитых фонарей", "Литейный", "Агент национальной безопасности-2", "Антикиллер", а также комедийным лентам "Тайский вояж Степаныча", "Испанский вояж Степаныча", "Как я стал русским" и "Волчок".