В КБР показали фильм о погибшем на СВО военкоре Еремине

Журналист погиб в 2024 году на Запорожье

НАЛЬЧИК, 30 ноября. /ТАСС/. Ленту о военном корреспонденте "Известий" Семене Еремине, погибшем в ходе специальной военной операции, показали в Кабардино-Балкарии на международном фестивале документального кино "RT.Док: Время наших героев".

Фильм руководителя волонтерского движения в поддержку соотечественников "Ни шагу назад" Темиржана Байсиева "Война за соседним столиком" рассказывает о военном корреспонденте МИЦ "Известия" Семене Еремине. Журналист погиб в 2024 году на Запорожье. 40-минутное документальное кино вошло в программу международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев".

"В создании ленты многие помогали: коллеги по волонтерству, местные журналисты, активисты. И специально мы создали фильм таким образом, чтобы его могли смотреть все, в том числе дети. Там нет никаких кровавых сцен. Это именно о человеке - храбром, выполняющем свою работу несмотря на трудности, отдающем себя Родине", - рассказал ТАСС Байсиев.

В рамках фестиваля также прошли показы фильмов волонтера Жамбота Пшукова "Отважные сердца: истории настоящих героев" и режиссера местного ТВ Инны Танашевой "Парень с нашего двора: Журавлев".

Фестиваль одновременно открылся в Цхинвале и Нальчике. Зрители увидели фильм Артема Сомова и Руслана Гусарова "Один. Поле. Воин" о сапере-разведчике из Дагестана, который три недели в одиночку оборонялся в опорном пункте, отбитом у ВСУ. Зрителям также показали премьеру фильма "Дорога жизни" о мотоциклистах из клуба "Ночные волки", о жителях Донбасса. Состоялась и панельная дискуссия "Кавказ в действии: Многонациональное единство на СВО".

О фестивале

Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтерах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов, включая ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала "Спас" и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран.

