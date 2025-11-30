В Абхазии при содействии деятелей культуры России стартовал проект "Народная сцена"

По словам первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, абхазская земля невероятно богата талантами, и потому проект "Народная сцена" дает возможность увидеть эти таланты и гордиться ими

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 30 ноября. /ТАСС/. Проект "Народная сцена - Лабчаба (Воочию)", направленный на выявление и поддержку талантливой молодежи, стартовал в Абхазии при поддержке министерства культуры республики и содействии российских деятелей культуры. Его участников напутствовали президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы даем старт проекту, который реализуется при всесторонней поддержке Министерства культуры Республики Абхазия, а также при активном содействии российских партнеров и деятелей культуры. Он направлен на выявление, поддержку и дальнейшее продвижение талантливой молодежи Республики Абхазии в различных областях искусства", - сказал на церемонии, проходившей на театральной площади в Сухуме, автор проекта, режиссер и актер Тимур Тания. По его словам, ежемесячно в рамках проекта "Народная сцена" будут проходить отчетные концерты, а между ними - обучающий курс. Начинающие артисты к каждому концерту будут готовить профессиональные номера, а финал конкурса пройдет летом.

Земля, богатая талантами

"Абхазия всегда славилась своей самобытностью, культурой, традициями, именно люди создавали все, что накоплено веками и сегодняшний проект позволит многим молодым людям реализовать свой талант, - сказал Гунба на церемонии открытия конкурса. - В этом проекте очень важно получить хороших наставников, таких, как Тимур Тания и вся команда, которая сегодня сидит в жюри. Мы с нетерпением будем ждать финала этого конкурса, чтобы еще раз убедиться в том, что у нас очень талантливая и хорошая молодежь, на которую мы всегда рассчитываем".

А по словам Кириенко, абхазская земля невероятно богата талантами, и потому проект "Народная сцена" дает возможность увидеть эти таланты и гордиться ими. "Абхазия удивительно гостеприимная земля, лучшее место для проведения летнего отдыха, и принято считать, что осенью и зимой все замирает. И то, что сегодня сухумская набережная переполнена людьми, доказывает, что это неправда. Абхазия гостеприимная земля 365 дней в году", - сказал он, пожелав всем участникам проекта показать свой талант. Кириенко выразил благодарность организаторам конкурса и жюри, он уверен, что каждый, кто выйдет на эту сцену - уже победитель: "Все эти ребята невероятно талантливы и я уверен, что о них узнает не только Абхазия, но и Россия, а может быть и весь мир".