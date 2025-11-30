В Музее Победы подвели итоги конкурса "Женщина - герой"

Победительницей стала Ксения Горячева из Егорьевска

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ксения Горячева из Егорьевска стала победительницей Московского областного конкурса "Женщина - герой 2025". Его финал проходил в Музее Победы, передает корреспондент ТАСС.

"Женщина - герой" - это возможность рассказать на большую аудиторию истории о каждодневных подвигах обычных русских женщин. На сцене сегодня было 8 финалисток, всего на конкурс заявилось 136 участниц. А ведь по всей России сотни тысяч таких женщин, которые работают, занимаются семьей, ждут родных с СВО и помогают фронту, чем могут. И низкий им поклон", - сказал председатель жюри конкурса, заслуженный артист Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman.

Горячева - супруга участника специальной военной операции. С февраля 2022 года она занимается сбором и отправкой гуманитарных конвоев из родного Егорьевска, организовывает досуговые мероприятия для детей военнослужащих, а также мастер-классы для школьников.

"Каждая финалистка нашего конкурса была красива и сильна по-своему. Каждая вложила в свое выступление максимум сил и эмоций. Максимум искренних, неподдельных чувств. И сегодня мы - более 600 зрителей, собравшихся в Музее Победы, - еще раз убедились: российские женщины способны на все, а сила нашей российской женщины - сила России!", - подчеркнул инициатор конкурса, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области, депутат Государственной думы Сергей Колунов.

О конкурсе

Конкурс "Женщина - Герой" проходит при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева по инициативе депутата Сергея Колунова. "Конкурс состоит из трех этапов: отборочного (заочного), в котором жюри оценивает видеовизитки участниц с рассказами о себе, письменные эссе и наброски творческих номеров; очного полуфинала, где конкурсантки уже на сцене рассказывают о своем жизненном пути и представляют творческие номера; финала", - отмечают в пресс-службе проекта.