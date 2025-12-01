В РФ разработают современные стандарты в области кинематографии

Для этого уже создали комитет, сообщили в Росстандарте

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Новый технический комитет по стандартизации, который займется актуализацией межгосударственных и национальных стандартов РФ в области кинематографии, создан в России. Об этом ТАСС сообщили в Росстандарте.

"В целях развития национальной системы стандартизации в сфере профессиональной кинематографии приказом Росстандарта создан новый технический комитет по стандартизации №015 "Кинематография", - сказали в ведомстве.

Комитет станет преемником и продолжателем работ ТК15 "Кинематография", организованного в 1999 году на базе государственного Научно-исследовательского кинофотоинститута (НИКФИ) для совершенствования работ по стандартизации продукции профессионального кинематографа. "Новый технический комитет №015 будет заниматься разработкой современных и актуализацией действующих межгосударственных и национальных стандартов Российской Федерации в области кинематографии. Его работа призвана повысить качество продукции и услуг киноотрасли, обеспечить единые технические требования и укрепить позицию российской кинематографии в международном профессиональном сообществе", - отметили в Росстандарте.

Как подчеркнули в ведомстве, за последние десятилетия киноиндустрия пережила фундаментальные изменения, а действующая нормативно-техническая база была сформирована под задачи классического пленочного кино и сегодня в значительной степени не отвечает требованиям современной цифровой инфраструктуры. Перед отраслью стоит задача сформировать обновленную систему стандартов, которая охватит весь производственный цикл - от съемки и постпродакшена до кинотеатрального показа и долгосрочного хранения цифровых материалов.

"Будущие стандарты обеспечат высокое качество производства и показа фильмов, укрепят технологическую независимость отрасли, а также создадут условия для гармонизации российских требований с лучшими международными практиками", - подчеркнул руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Как отметил гендиректор Госфильмофонда России Денис Аксенов, важнейшими задачами комитета являются формирование национальной нормативно-технической базы для цифрового кино, гармонизация стандартов с международными для облегчения обмена технологиями и выхода отечественной продукции на мировые рынки, а также содействие реализации госполитики в области кинематографии.