В Москве откроется выставка работ Михаила Савицкого

Посетить ее можно будет до 1 марта 2026 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Музейно-выставочный центр "РОСИЗО" и Государственная Третьяковская галерея 28 декабря представят выставку "Наследие эпохи. Михаил Савицкий", сообщили ТАСС в пресс-службе "Росизо". Выставка запустит международный музейно-выставочный проект "Наследие эпохи", который будет состоять из серии персональных выставок выдающихся национальных художников советского времени.

"Михаил Савицкий - фигура легендарная для белорусского и советского искусства. <…>На рубеже 80-х-90-х он первым из художников открыл для мирового искусства трагедию на Чернобыльской атомной электростанции. Савицкий решил сложную задачу, как передать разрушительную силу проникающей радиации, силу, которую нельзя ощутить физически", - говорится в сообщении.

Последние два десятилетия творчества Савицкого совпали с эпохой перемен. В этот период художник создавал цикл "Заповеди блаженства" и картины, посвященные земной жизни Христа, в которых он через библейские сюжеты отражал свое видение актуальных современных проблем

На выставке покажут произведения, отражающие различные этапы жизни и творчества художника. В числе экспонатов можно найти такие работы, как "Хлебы", "Стелют лен", "Дети войны", "Песня (С сенокоса)", "Семья", "Вечер", "За околицей", "41-й День Победы", "Чернобыльская мадонна", "Святая Богородица", "Философы", "Христос и его Крест" и многие другие. Внимание также уделено рисункам, графическим работам и книжным иллюстрациям. Как отмечают организаторы, архитектура выставочного пространства также запомнится зрителям и превратит посещение в увлекательное путешествие. В экспозиции представлены работы из музеев России и Беларуси, архивов и других культурных учреждений этих стран.

Выставка создана совместно с Государственной Третьяковской галереей, Национальным художественным музеем Республики Беларусь и Музеем истории города Минска (Галереей Михаила Савицкого). Посетить ее можно будет до 1 марта 2026 года.