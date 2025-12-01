Объявлен шорт-лист премии "Белый слон"

Лидером по числу номинаций стал фильм "Пророк. История Александра Пушкина" режиссера Феликса Умарова

Редакция сайта ТАСС

© Валентин Егоршин/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Лидером по числу упоминаний в шорт-листе Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон" в 2025 году стала картина "Пророк. История Александра Пушкина" режиссера Феликса Умарова, набравшая 10 номинаций. Об этом сообщила кинокритик, заслуженный работник культуры РФ Лариса Малюкова в своем Telegram-канале.

"Объявлен шорт-лист премии "Белый слон" за 2025 год, которая определит лауреатов в 16 номинациях. Лидер по количеству номинаций - "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова (10 номинаций)", - говорится в сообщении.

"Лучший игровой полнометражный фильм"

"Ветер" Сергея Члиянца,

"День рождения Сидни Люмета" Рауля Гейдарова,

"Здесь был Юра" Сергея Малкина,

"Картины дружеских связей" Софьи Райзман,

"Лермонтов" Бакура Бакурадзе,

"Над вечным покоем" Светланы Проскуриной,

"Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова.

"Лучший сериал"

"Аутсорс" Душана Глигорова,

"Бар "Один звонок" Сергея Филатова,

"Дыши" Анны Кузнецовой,

второй сезон "Пингвинов моей мамы" Надежды Степановой,

"Подслушано в Рыбинске" Петра Тодоровского-младшего,

"Путешествие на Солнце и обратно" Романа Михайлова.

"Лучшая режиссерская работа"

Бакур Бакурадзе ("Лермонтов"),

Сергей Малкин ("Здесь был Юра"),

Светлана Проскурина ("Над вечным покоем"),

Соня Райзман ("Картины дружеских связей"),

Феликс Умаров ("Пророк…"),

Сергей Члиянц ("Ветер").

"Лучший сценарий"

Бакур Бакурадзе ("Лермонтов"),

Нина Волова ("Фейерверки днем"),

Михаил Дементьев ("Большая земля"),

Василий Зоркий и Андрей Курганов при участии Феликса Умарова ("Пророк…"),

Петр Луцик и Алексей Саморядов при участии Сергея Члиянца ("Ветер"),

Сергей Малкин и Юлиана Кошкина ("Здесь был Юра"),

Екатерина Тирдатова ("Над вечным покоем").

"Лучшая главная мужская роль"

Ван Бин ("Фейерверки днем"),

Юра Борисов ("Пророк…"),

Кузьма Котрелев ("Здесь был Юра"),

Артем Кошман ("День рождения Сидни Люмета"),

Илья Озолин ("Лермонтов"),

Александр Паль ("Картины дружеских связей"),

Денис Парамонов ("Здесь был Юра"),

Гоша Токаев ("Счастлив, когда ты нет").

"Лучшая главная женская роль"

Мария Карпова ("Картины дружеских связей"),

Анастасия Куимова ("Большая земля"),

Евгения Леонова ("Семейное счастье"),

Мария Леонова ("Над вечным покоем"),

Мария Мацель ("Догги"),

Анжелика Неволина ("Делириум"),

Юлия Пересильд ("Мужу привет").

"Лучший актер второго плана"

Олег Васильков ("Ветер"),

Сергей Гилев ("Пророк…"),

Антон Кузнецов ("Геля"),

Александр Робак ("Фейерверки днем"),

Евгений Романцов ("Лермонтов"),

Константин Хабенский ("Здесь был Юра"),

Евгений Цыганов ("Картины дружеских связей").

"Лучшая операторская работа"

Данила Горюнков ("Ветер"),

Александр Красновский ("Прозрачные земли"),

Олег Лукичев ("Над вечным покоем"),

Павел Фоминцев ("Лермонтов"),

Алишер Хамидходжаев ("Хорошая жизнь"),

Михаил Хасая ("Пророк…").

"Лучшая работа художника"

Алексей Падерин и Сергей Зайков ("Пророк…"),

Павел Свинцов ("Волки"),

Сергей Филенко ("Ветер"),

Василий Харлампием ("Делириум"),

Ольга Хлебникова ("Лермонтов" и "Фейерверки днем").

"Лучшая музыка"

Михаил Афанасьев ("Красный шелк"),

Александр Демьянов ("Здесь был Юра"),

Райан Оттер ("Пророк…"),

Дмитрий Павлов ("Ветер"),

Тео Тао ("Большая земля"),

Дарья Чаруша ("Мужу привет").

"Лучший звук"

Борис Войт ("Лермонтов"),

Евгений Горяинов ("Над вечным покоем"),

Рустам Медов ("Семейное счастье"),

Иван Рипс ("Легенды наших предков"),

Алексей Самоделко ("Пророк…"),

Александр Феденев ("Ветер").

О премии

Национальная премия кинокритики и кинопрессы вручается с 1998 года, ее основателем стал бывший президент Гильдии киноведов кинокритиков Мирон Черненко. Ранее награда называлась "Золотой овен", но по решению правления гильдии в 2005 году она получила название "Белый слон". Короткий список номинантов определили по результатам голосования журналистов, пишущих о кино.