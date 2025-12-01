ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяКультура

Объявлен шорт-лист премии "Белый слон"

Лидером по числу номинаций стал фильм "Пророк. История Александра Пушкина" режиссера Феликса Умарова
Редакция сайта ТАСС
09:15
© Валентин Егоршин/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Лидером по числу упоминаний в шорт-листе Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон" в 2025 году стала картина "Пророк. История Александра Пушкина" режиссера Феликса Умарова, набравшая 10 номинаций. Об этом сообщила кинокритик, заслуженный работник культуры РФ Лариса Малюкова в своем Telegram-канале.

"Объявлен шорт-лист премии "Белый слон" за 2025 год, которая определит лауреатов в 16 номинациях. Лидер по количеству номинаций - "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова (10 номинаций)", - говорится в сообщении.

"Лучший игровой полнометражный фильм"

  • "Ветер" Сергея Члиянца,
  • "День рождения Сидни Люмета" Рауля Гейдарова,
  • "Здесь был Юра" Сергея Малкина,
  • "Картины дружеских связей" Софьи Райзман,
  • "Лермонтов" Бакура Бакурадзе,
  • "Над вечным покоем" Светланы Проскуриной,
  • "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова.

"Лучший сериал"

  • "Аутсорс" Душана Глигорова,
  • "Бар "Один звонок" Сергея Филатова,
  • "Дыши" Анны Кузнецовой,
  • второй сезон "Пингвинов моей мамы" Надежды Степановой,
  • "Подслушано в Рыбинске" Петра Тодоровского-младшего,
  • "Путешествие на Солнце и обратно" Романа Михайлова.

"Лучшая режиссерская работа"

  • Бакур Бакурадзе ("Лермонтов"),
  • Сергей Малкин ("Здесь был Юра"),
  • Светлана Проскурина ("Над вечным покоем"),
  • Соня Райзман ("Картины дружеских связей"),
  • Феликс Умаров ("Пророк…"),
  • Сергей Члиянц ("Ветер").

"Лучший сценарий"

  • Бакур Бакурадзе ("Лермонтов"),
  • Нина Волова ("Фейерверки днем"),
  • Михаил Дементьев ("Большая земля"),
  • Василий Зоркий и Андрей Курганов при участии Феликса Умарова ("Пророк…"),
  • Петр Луцик и Алексей Саморядов при участии Сергея Члиянца ("Ветер"),
  • Сергей Малкин и Юлиана Кошкина ("Здесь был Юра"),
  • Екатерина Тирдатова ("Над вечным покоем").

"Лучшая главная мужская роль"

  • Ван Бин ("Фейерверки днем"),
  • Юра Борисов ("Пророк…"),
  • Кузьма Котрелев ("Здесь был Юра"),
  • Артем Кошман ("День рождения Сидни Люмета"),
  • Илья Озолин ("Лермонтов"),
  • Александр Паль ("Картины дружеских связей"),
  • Денис Парамонов ("Здесь был Юра"),
  • Гоша Токаев ("Счастлив, когда ты нет").

"Лучшая главная женская роль"

  • Мария Карпова ("Картины дружеских связей"),
  • Анастасия Куимова ("Большая земля"),
  • Евгения Леонова ("Семейное счастье"),
  • Мария Леонова ("Над вечным покоем"),
  • Мария Мацель ("Догги"),
  • Анжелика Неволина ("Делириум"),
  • Юлия Пересильд ("Мужу привет").

"Лучший актер второго плана"

  • Олег Васильков ("Ветер"),
  • Сергей Гилев ("Пророк…"),
  • Антон Кузнецов ("Геля"),
  • Александр Робак ("Фейерверки днем"),
  • Евгений Романцов ("Лермонтов"),
  • Константин Хабенский ("Здесь был Юра"),
  • Евгений Цыганов ("Картины дружеских связей").

"Лучшая операторская работа"

  • Данила Горюнков ("Ветер"),
  • Александр Красновский ("Прозрачные земли"),
  • Олег Лукичев ("Над вечным покоем"),
  • Павел Фоминцев ("Лермонтов"),
  • Алишер Хамидходжаев ("Хорошая жизнь"),
  • Михаил Хасая ("Пророк…").

"Лучшая работа художника"

  • Алексей Падерин и Сергей Зайков ("Пророк…"),
  • Павел Свинцов ("Волки"),
  • Сергей Филенко ("Ветер"),
  • Василий Харлампием ("Делириум"),
  • Ольга Хлебникова ("Лермонтов" и "Фейерверки днем").

"Лучшая музыка"

  • Михаил Афанасьев ("Красный шелк"),
  • Александр Демьянов ("Здесь был Юра"),
  • Райан Оттер ("Пророк…"),
  • Дмитрий Павлов ("Ветер"),
  • Тео Тао ("Большая земля"),
  • Дарья Чаруша ("Мужу привет").

"Лучший звук"

  • Борис Войт ("Лермонтов"),
  • Евгений Горяинов ("Над вечным покоем"),
  • Рустам Медов ("Семейное счастье"),
  • Иван Рипс ("Легенды наших предков"),
  • Алексей Самоделко ("Пророк…"),
  • Александр Феденев ("Ветер").

О премии

Национальная премия кинокритики и кинопрессы вручается с 1998 года, ее основателем стал бывший президент Гильдии киноведов кинокритиков Мирон Черненко. Ранее награда называлась "Золотой овен", но по решению правления гильдии в 2005 году она получила название "Белый слон". Короткий список номинантов определили по результатам голосования журналистов, пишущих о кино. 

Россия