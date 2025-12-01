Объявлен шорт-лист премии "Белый слон"
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Лидером по числу упоминаний в шорт-листе Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон" в 2025 году стала картина "Пророк. История Александра Пушкина" режиссера Феликса Умарова, набравшая 10 номинаций. Об этом сообщила кинокритик, заслуженный работник культуры РФ Лариса Малюкова в своем Telegram-канале.
"Объявлен шорт-лист премии "Белый слон" за 2025 год, которая определит лауреатов в 16 номинациях. Лидер по количеству номинаций - "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова (10 номинаций)", - говорится в сообщении.
"Лучший игровой полнометражный фильм"
- "Ветер" Сергея Члиянца,
- "День рождения Сидни Люмета" Рауля Гейдарова,
- "Здесь был Юра" Сергея Малкина,
- "Картины дружеских связей" Софьи Райзман,
- "Лермонтов" Бакура Бакурадзе,
- "Над вечным покоем" Светланы Проскуриной,
- "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова.
"Лучший сериал"
- "Аутсорс" Душана Глигорова,
- "Бар "Один звонок" Сергея Филатова,
- "Дыши" Анны Кузнецовой,
- второй сезон "Пингвинов моей мамы" Надежды Степановой,
- "Подслушано в Рыбинске" Петра Тодоровского-младшего,
- "Путешествие на Солнце и обратно" Романа Михайлова.
"Лучшая режиссерская работа"
- Бакур Бакурадзе ("Лермонтов"),
- Сергей Малкин ("Здесь был Юра"),
- Светлана Проскурина ("Над вечным покоем"),
- Соня Райзман ("Картины дружеских связей"),
- Феликс Умаров ("Пророк…"),
- Сергей Члиянц ("Ветер").
"Лучший сценарий"
- Бакур Бакурадзе ("Лермонтов"),
- Нина Волова ("Фейерверки днем"),
- Михаил Дементьев ("Большая земля"),
- Василий Зоркий и Андрей Курганов при участии Феликса Умарова ("Пророк…"),
- Петр Луцик и Алексей Саморядов при участии Сергея Члиянца ("Ветер"),
- Сергей Малкин и Юлиана Кошкина ("Здесь был Юра"),
- Екатерина Тирдатова ("Над вечным покоем").
"Лучшая главная мужская роль"
- Ван Бин ("Фейерверки днем"),
- Юра Борисов ("Пророк…"),
- Кузьма Котрелев ("Здесь был Юра"),
- Артем Кошман ("День рождения Сидни Люмета"),
- Илья Озолин ("Лермонтов"),
- Александр Паль ("Картины дружеских связей"),
- Денис Парамонов ("Здесь был Юра"),
- Гоша Токаев ("Счастлив, когда ты нет").
"Лучшая главная женская роль"
- Мария Карпова ("Картины дружеских связей"),
- Анастасия Куимова ("Большая земля"),
- Евгения Леонова ("Семейное счастье"),
- Мария Леонова ("Над вечным покоем"),
- Мария Мацель ("Догги"),
- Анжелика Неволина ("Делириум"),
- Юлия Пересильд ("Мужу привет").
"Лучший актер второго плана"
- Олег Васильков ("Ветер"),
- Сергей Гилев ("Пророк…"),
- Антон Кузнецов ("Геля"),
- Александр Робак ("Фейерверки днем"),
- Евгений Романцов ("Лермонтов"),
- Константин Хабенский ("Здесь был Юра"),
- Евгений Цыганов ("Картины дружеских связей").
"Лучшая операторская работа"
- Данила Горюнков ("Ветер"),
- Александр Красновский ("Прозрачные земли"),
- Олег Лукичев ("Над вечным покоем"),
- Павел Фоминцев ("Лермонтов"),
- Алишер Хамидходжаев ("Хорошая жизнь"),
- Михаил Хасая ("Пророк…").
"Лучшая работа художника"
- Алексей Падерин и Сергей Зайков ("Пророк…"),
- Павел Свинцов ("Волки"),
- Сергей Филенко ("Ветер"),
- Василий Харлампием ("Делириум"),
- Ольга Хлебникова ("Лермонтов" и "Фейерверки днем").
"Лучшая музыка"
- Михаил Афанасьев ("Красный шелк"),
- Александр Демьянов ("Здесь был Юра"),
- Райан Оттер ("Пророк…"),
- Дмитрий Павлов ("Ветер"),
- Тео Тао ("Большая земля"),
- Дарья Чаруша ("Мужу привет").
"Лучший звук"
- Борис Войт ("Лермонтов"),
- Евгений Горяинов ("Над вечным покоем"),
- Рустам Медов ("Семейное счастье"),
- Иван Рипс ("Легенды наших предков"),
- Алексей Самоделко ("Пророк…"),
- Александр Феденев ("Ветер").
О премии
Национальная премия кинокритики и кинопрессы вручается с 1998 года, ее основателем стал бывший президент Гильдии киноведов кинокритиков Мирон Черненко. Ранее награда называлась "Золотой овен", но по решению правления гильдии в 2005 году она получила название "Белый слон". Короткий список номинантов определили по результатам голосования журналистов, пишущих о кино.