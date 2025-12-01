В фонде Бардо рассказали о состоянии актрисы

По информации организации, Брижит Бардо идет на поправку после госпитализации

Редакция сайта ТАСС

Брижит Бардо © AP Photo/ Keystone/ Laurent Gillieron

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Французская актриса Брижит Бардо на фоне новостей о своей госпитализации заверила поклонников в том, что идет на поправку, и попросила журналистов уважать ее частную жизнь. Об этом говорится в заявлении фонда Бардо.

"В связи с распространением ложной информации в последние несколько дней мадам Брижит Бардо хотела бы отметить, что в настоящее время она выздоравливает. Она хотела бы, чтобы люди уважали ее частную жизнь, и предлагает всем успокоиться, - говорится в тексте обращения. - Мадам Бардо хочет успокоить тех, кто искренне переживает за нее. Она передает им следующее послание: "Я вас всех люблю!".

24 ноября газета Var-Matin сообщала, что Бардо госпитализирована в городе Тулон на юге страны. По ее данным, 91-летняя актриса была помещена в больницу "Сен-Жан" примерно за 10 дней до публикации. Причина, по которой актриса была госпитализирована, не уточнялась. В октябре газета Nice-Matin также сообщала, что актриса провела несколько недель в тулонской больнице в связи с "серьезным заболеванием".

Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. За время карьеры в кино, которую Бардо прервала в 38 лет, она снялась в 48 картинах. В их числе "Частная жизнь" (Vie priv e, 1962) режиссера Луи Маля и "Презрение" (Le m pris, 1963) Жан-Люка Годара. Фильмы с ее участием всегда собирали огромную аудиторию как во Франции, так и за рубежом. После завершения карьеры она занялась защитой животных.