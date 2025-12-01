Челябинского министра культуры избрали председателем регионального отделения СТД

Региональный Союз театральных деятелей стал соорганизатором более 30 юбилеев и памятных мероприятий за пять лет

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин избран новым председателем регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ). Об этом сообщила пресс-служба отделения СТД РФ по итогам отчетно-выборной конференции.

"В ходе конференции было рассмотрено 12 ключевых вопросов, включая отчет о деятельности регионального отделения с ноября 2020 года по декабрь 2025 года, отчеты правления и контрольно-ревизионной комиссии, информацию о работе секретариата СТД РФ. Помимо этого, новым председателем регионального отделения СТД РФ единогласно был избран министр культуры Челябинской области", - говорится в сообщении.

Бетехтин отметил, что региональное отделение СТД РФ намерено укреплять профессиональное сообщество и финансовую устойчивость, сохранять исторические фестивали и конкурсы, поддерживать театры области и открывать новые возможности для артистов.

"Благодарю коллег за доверие. Уверен, что совместными усилиями мы зададим новый вектор развития театральной жизни Челябинской области, расширим ее влияние и создадим условия для творческого роста каждого участника нашего сообщества", - сказал Бетехтин, чьи слова приводятся в сообщении.

В рамках конференции также состоялись выборы председателя контрольно-ревизионной комиссии, отметили в пресс-службе, добавив, что пост занял директор киноцентра имени С. А. Герасимова Юрий Сычев.

"За последние пять лет региональный СТД стал соорганизатором более 30 юбилеев и памятных мероприятий. Мы получили гранты СТД РФ на сумму более 5,7 млн рублей, что позволило раскрыть потенциал 62 стипендиатов, включая шесть обладателей стипендий правительства России. В региональный СТД РФ за это время вступило 108 новых членов - талантливых и инициативных специалистов", - сказал заместитель председателя Челябинского отделения СТД РФ Евгений Гельфонд, чьи слова приводятся в сообщении.