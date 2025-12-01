В Москве стартовал кинофестиваль авторского кино "Зимний"

На открытии показали картину "Разлогов" режиссера Анастасии Разлоговой

Редакция сайта ТАСС

© Вадим Шокумов/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Старт 4-го открытого Российского кинофестиваля авторского кино "Зимний" состоялся в кинотеатре "Художественный" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Конкурсная программа состоит из номинаций: "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучшее визуальное решение" и "Главный приз". В состав жюри вошли Юрий Быков, Екатерина Вилкова, Иван Кудрявцев, Денис Власенко, Александр Велединский и Юлия Мишкинене.

"Федерико Феллини говорил, что будущее мирового кино зависит от того, кто выиграет битву за зрителя - автор или продюсер. Теперь мы знаем, что победа в прокате досталась продюсерам, но фестивали по-прежнему принадлежат авторам. И каждый день в разных странах зажигаются новые фестивальные награды и открываются новые авторские имена", - сказала со сцены актриса Юлия Хлынина.

Фестиваль открылся картиной "Разлогов" режиссера Анастасии Разлоговой, посвященная киноведу и культурологу Кириллу Разлогову. Фильм включает его последнее, ранее не опубликованное интервью с режиссером документалистом Еленой Демидовой.

В конкурсную программу вошли - режиссерский дебют Егора Бероева "Кукла", постапокалиптическая драма "Мальчик и робот" Екатерины Задориной, нео-нуар "Навар" Артура Григорьева, экстрим-драма "Пастбища богов" Анара Аббасова, социальная комедия "Свобода" Евгения Лаврентьева, подростковая лента "Социализация" Анны Волконской, современная интерпретация сказки "Холодное сердце" Владимира Котта и северная мистическая драма "Цинга" Владимира Головнева.

"Спасибо, что предоставили в качестве площадки такой знаковый кинотеатр [Художественный]. Я благодарю своих коллег и зрителей. Очень хорошо, что в конкурсе наряду с классикой представлены и дебютанты - у всех здесь равные шансы", - отметил со сцены кинорежиссер Александр Велединский.

О фестивале

В 2024 году фестиваль собрал более 11 тыс. зрителей, а его главную награду получила картина Данила Иванова "Операция "Холодно". Учредителями выступают "Кинокомпания Альянс" и Российский фонд культуры. Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ.

