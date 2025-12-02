Эрмитаж покажет более 30 выставок в 2026 году

Ожидается также открытие новых экспозиционных пространств музея

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж в 2026 году представит более 30 выставок. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в Max, рассказывая о выставочных планах федеральных музеев.

"Масштабная выставка "Екатерина I" запустит цикл, посвященный правителям Российской империи. Памятники XVIII столетия в экспозиции расскажут о первой российской императрице и ее непростом пути к трону. Другим крупным проектом будет выставка "Иконы "романовских писем" в собрании Эрмитажа". Она познакомит с ярким явлением старообрядческого искусства конца XVIII - первой трети XIX века. Ряд проектов расскажет об эрмитажной школе реставрации и научной деятельности музея. Это выставка "Тициан. Последний шедевр: "Святой Себастьян", приуроченная к завершению реставрации картины и к 450-летию со дня смерти художника, и выставка "Новая" Голландия" - она представит более 100 картин, авторство и история которых были установлены в ходе научной работы", - написала Любимова.

Министр сообщила, что ожидается открытие новых экспозиционных пространств Эрмитажа: завершаются работы в Галерее Петра Великого, а в Главном штабе готовится к открытию постоянная экспозиция декоративно-прикладного искусства модерна.

На следующий год в Эрмитаже планируются и крупные международные проекты, в том числе открытие в Зимнем дворце выставки "Китай. Три императора". "Она представит произведения искусства из Дворцового музея в Пекине и расскажет об эпохе расцвета последней в Китае империи Цин", - пояснила Любимова.

В Главном штабе в мае покажут выставку современного искусства Индии, которую дополнят произведения старого индийского искусства из коллекции Эрмитажа. Музей также обсуждает с зарубежными коллегами совместные инициативы в Султанате Оман и Южной Корее.

Региональная программа музея на 2026 год включает Дни Эрмитажа в разных городах, в том числе в Донецке и Мариуполе. Также готовятся выставки в представительствах Эрмитажа в регионах России.

"В Екатеринбурге и Казани пройдут выставки, посвященные Екатерине Великой и Николаю II. В Оренбурге откроется масштабный проект "Мир античных героев", в Омске стартует выставка "Сто лет моды". Более того, в Южно-Сахалинске можно будет познакомиться с китайской символикой, а в Керчи - с английскими акварелями. Сейчас также идет подготовка к открытию представительств Эрмитажа во Владивостоке и Калуге", - сообщила министр.