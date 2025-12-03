Бахрушинский музей открыл постоянную экспозицию в самарском театре оперы и балета

Выставка объединила более 140 экспонатов

САМАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Бахрушинский театральный музей открыл постоянную экспозицию в пространстве Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича в рамках федеральной программы "Новый музей театра" при поддержке Министерства культуры РФ. Выставка объединила более 140 экспонатов, связанных с Самарой и театром, передает корреспондент ТАСС.

"Как крупнейший театральный музей в мире, мы стремимся создавать живые, динамичные и современные пространства, способные говорить с самым разным зрителем - от ребенка, впервые пришедшего в театр, до искушенного знатока, для которого важны детали и глубина контекста. Через историю одного театра мы раскрываем судьбу города и страны. Проект "Новый музей театра" объединяет прошлое и современность, наполняя наследие подлинным живым содержанием", - сказала на открытии экспозиции генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Экспозицию составили 140 уникальных предметов из собрания Бахрушинского музея и фондов самарского театра оперы и балета. В залах представлены исторические фотографии города, эскизы костюмов и декораций, макеты спектаклей, афиши, программы, а также портреты артистов и режиссеров, чьи творческие судьбы были связаны с самарской сценой. Представлены периоды с 1930-х годов до современности. В экспозиции также использованы мультимедийные технологии: видеоматериалы, архивные записи и звуковые инсталляции.

Особое место в экспозиции занимает раздел, посвященный годам Великой Отечественной войны и периоду эвакуации, когда Куйбышев (название города Самары до 1991 года) был "запасной столицей". Представлены экспонаты, посвященные работе Большого театра в Куйбышеве. Центральная тема экспозиции - история создания и первого исполнения Седьмой (Ленинградской) симфонии Дмитрия Шостаковича, которую композитор завершил в Куйбышеве. Первое исполнение симфонии оркестром Большого театра состоялось 5 марта 1942 года во Дворце культуры имени В. В. Куйбышева - современном театре оперы и балета. На выставке представлены экспонаты, свидетельствующие об этом событии.

Самарский проект реализовали в рамках соглашения о стратегическом культурном сотрудничестве, подписанного Трубиновой и губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Глава региона подчеркнул, что созданный в Самаре музей станет образовательной площадкой, где будут проводиться мероприятия для ценителей искусства, детей и молодежи. Он поблагодарил Бахрушинский музей и Минкульт РФ за реализацию проекта.

По мнению художественного руководителя и главного дирижера Самарского академического театра оперы и балета имени Евгения Хохлова, созданный музей станет не просто архивом, но и живым источником, который будет питать и будущие проекты театра. Хохлов выразил надежду на то, что музей станет новым интерактивным пространством, где диалог со зрителем выйдет на новый уровень.

О музее

Бахрушинский театральный музей основан в 1894 году московским промышленником и меценатом Алексеем Бахрушиным. Фонд музея является в России третьим после Государственного исторического музея и Эрмитажа, он насчитывает более 1,5 млн экспонатов в 19 объектах и фондах. Он состоит из архивов прославленных театральных деятелей, эскизов костюмов и декораций знаменитых мастеров сценографии, сценических костюмов великих актеров, предметов декоративно-прикладного искусства, программ и афиш спектаклей, фотографий, портретов и редких изданий. Музей реализует масштабные культурные программы, творческие и социальные проекты. Главная усадьба Бахрушинского в составе шести объектов и 10 филиалов находятся в Москве.

Ранее Бахрушинский музей открыл выставочные пространства в Махачкале, Курске, Ярославле, Кинешме и Сухуме. До конца 2025 года планируется запуск музея в Донецке.