Город Санья провел церемонию открытия Хайнаньского кинофестиваля

На церемонии присутствовала заместитель мэра Хабаровска Мария Матаева

САНЬЯ /Китай/, 3 декабря. /ТАСС/. Сотни актеров, режиссеров и любителей кино из Китая и других стран собрались в среду на церемонии открытия Седьмого Хайнаньского международного кинофестиваля (ХМК). Мероприятие, сопровождавшееся выступлениями различных художественных коллективов, состоялось на острове Феникс в городе Санья на берегу Южно-Китайского моря.

"Культура объединяет умы, а искусство способно наладить общение с миром. Наш международный кинофестиваль, появившийся благодаря развитию Хайнаньского порта свободной торговли, стал праздником, запустившим круглогодичные показы фильмов по всему острову для всех желающих, идеей, которая полностью объединяет отраслевые цепочки [в кинематографе] и все больше привлекает к себе внимание мировой общественности", - подчеркнул губернатор Хайнаня Лю Сяомин.

По его словам, ХМК призван быть "прекрасной визитной карточкой" провинции, демонстрировать ее очарование, стать движущей силой для углубленного взаимодействия и продвижения сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами. Как отметил губернатор, тем самым Хайнань создает возможности для взаимовыгодного развития.

Россия готова к сотрудничеству

На церемонии присутствовала заместитель мэра Хабаровска Мария Матаева. В беседе с корреспондентом ТАСС она указала на необходимость участия российских фильмов в кинофестивале на Хайнане.

На этот раз особым гостем ХМК актер Чэнь Баого, который за свою карьеру сыграл роль нескольких императоров Поднебесной, в том числе основателя династии Мин (1368-1644) Чжу Юаньчжана. "На протяжении 130 лет [истории мирового кинематографа] нам довелось увидеть бесчисленное множество персонажей в игре света и тени. <…> И мы словно ведем диалог с собой - с нами самими, такими, какими мы были в разное время, а также диалог с кинематографистами, профессионалами и энтузиастами, которые находятся по ту сторону экрана", - подчеркнул Чэнь Баого, образно описывая связь между зрителями и теми, кто создает кино.

Среди фигур из других стран, которые вскоре прибудут на фестиваль, либо уже на нем присутствуют - канадский режиссер Джеймс Кэмерон и французская актриса Жюльет Бинош.

Поздравительное послание по случаю масштабного культурного события на Хайнане направил Сергей Кравчук - мэр Хабаровска. Этот город с 2011 года выступает в качестве города-побратима Саньи.

"Я уверен, что этот кинофестиваль пройдет в духе реализма, в духе братства, уважения, любви, - подчеркнул он. - Мы ждем вас в наш снежный город, город воинской славы. Счастье всем, удачи, здоровья, мира, добра!"

Масштабное событие в индустрии кинематографа на Хайнане

Серия мероприятий, организованных Медиакорпорацией Китая и администрацией провинции Хайнань, продлится до 9 декабря. За награду "Золотой кокос" поборются 14 полно- и 10 короткометражных, 6 документальных фильмов из порядка 20 стран и регионов. Все кинокартины - новинки, вышедшие в прокат в 2025 году.

Среди полнометражных фильмов, претендующих на главный приз, - "Я самый счастливый малыш в мире" (Wo shi Quan Shi Jie Zui Xing Fu de Bao Bei, или A Dance in Vain) китайского режиссера с острова Тайвань Ли Хунчи, таджикистанско-эмиратский "Черный кролик, белый кролик" (Black Rabbit, White Rabbit) Шахрама Мокри, канадско-венгерский "Голубая цапля" (Blue Heron) Софи Ромвари, аргентинский "Принесенный штормом" (Lo Que Trajo La Tormenta) Мигеля Де Сувириа, германо-грузинский "Сухой лист" (Dry Leaf) Александра Коберидзе, и еще два китайских - "Не так давно летом" (Bu Jiu Qian de Xia Tian) Е Чжэньпэна и "Сумерки в Лому" (Luomu de Huanghun) Чжан Люя.

Ежегодно проводимое на Хайнане масштабное событие по показу фильмов со всего мира - один из главных кинофестивалей Китая. Впервые оно состоялось в декабре 2018 года. В нем принимали участие такие актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан, Софи Марсо. В 2021 году он был отменен из-за пандемии, шестой по счету ХМК прошел 4-10 декабря 2024 года.