Смерть за смертью. Роковая судьба группы Led Zeppelin

45 лет назад группа Led Zeppelin объявила о прекращении своего существования. Коллектив выступал всего 12 лет, но стал за эти годы одной из величайших групп в истории рок-музыки. Для большинства поклонников конец "цеппелинов" не был неожиданностью, но какие трагические обстоятельства привели к такому скорому распаду "лучшего хард-рок-коллектива всех времен"?

Роберт Плант и Джимми Пейдж, 1975 год © Laurance Ratner/ WireImage/ Getty Images

На коммерческой вершине

Альбом Presence, вышедший в 1976 году, отнюдь не был лучшей записью группы, но занимал высокие первые места в чартах по обе стороны Атлантики. В 1977-м Led Zeppelin находились на пике своей популярности, начав в апреле тур по Северной Америке после двухлетнего перерыва в концертной деятельности. Подготовка к нему была особенно тщательной, все музыканты были на высоте. Концерт "цепеллинов" на стадионе Pontiac Silverdome в штате Мичиган вообще вошел в Книгу рекордов Гиннесса, побив тогдашний рекорд посещаемости — послушать коллектив пришли больше 76 тыс. зрителей.

Но турне было омрачено несколькими инцидентами. В июне один из концертов прервали из-за сильного урагана, в толпе начались массовые беспорядки, которые даже привели к задержаниям особо активных дебоширов. А в июле участников группы, менеджеров и координатора охраны Джона Биндона арестовали за избиение одного из сотрудников площадки.

Чудовищная трагедия Роберта Планта

После этого случая группа разделилась для того, чтобы переварить произошедшее. Вокалист Роберт Плант, барабанщик Джон Бонэм и гастрольный менеджер коллектива Ричард Коул вылетели в Новый Орлеан, где остановились в своем привычном отеле. Но отдохнуть им не удалось. "В тот момент, когда я оформлял группе номера, раздался звонок. Звонила жена Роберта. Тот сказал: ладно, сейчас разберусь, и направился к себе в номер. Через два часа он позвонил мне и произнес: "Мой сын мертв", — вспоминал Коул. Пятилетний сын Планта Карак умер от инфекции желудка внезапно. Врачи собирались госпитализировать его, но ребенок скончался еще до того, как бригада успела что-то предпринять.

Роберт Плант, 1975 год © Watal Asanuma/ Shinko Music/ Getty Images

Роберт тогда объявил об отмене турне и уединился дома в поисках утешения и ответов на вопросы о внезапной смерти сына. "Ему было всего пять лет. Я потратил столько времени, пытаясь быть хорошим отцом, но в то же время был слишком увлечен тем, что я делал в Led Zeppelin. Когда он скончался, я подумал: "Что это все значит? Была бы хоть какая-то разница, если бы я был дома, если бы я был рядом?" — вспоминал потом Плант.

Тогда певец серьезно задумался о том, чтобы больше времени уделять семье, и решил подать заявку на обучение в педагогическом колледже в Суссексе. Вскоре после того, как в группе узнали об этом решении вокалиста, в его дверь раздался звонок. За ней стоял Джон Бонэм, который сказал Планту: "Ради всего святого, еще не время для этого!" Как потом говорил Плант, остальные участники группы не могли преодолеть эту неловкую ситуацию и проявить всю необходимую чуткость. Биограф Led Zeppelin Мик Уолл заявлял впоследствии, что пропасть, которую описывает певец, была еще глубже: отказ гитариста Джимми Пейджа, басиста Джона Пола Джонса и менеджера Питера Гранта явиться на похороны Карака оставили шрам в душе вокалиста.

После трагедии самым близким другом Планта был именно Бонэм, но даже ему не удавалось убедить Роберта вернуться к музыкальной карьере. Отговорил его от полного ухода Пейдж. "Он сказал, что без меня группа ничто, хотел, чтобы я взял перерыв, пока не буду готов снова играть. Я понял, что мы больше, чем деловые партнеры. Мы настоящие друзья. У нас достаточно денег, чтобы жить без проблем, но никто не знает, сколько наши фанаты смогут ждать. Они могут забыть о нас, если мы больше не будем играть. Я не хочу, чтобы это случилось с группой", — говорил тогда вокалист.

Долгожданное возвращение

В мае 1978 года квартет возобновил репетиции и начал подготовку к записи нового альбома. Пластинка In Through the Out Door вышла в 1979-м и создавалась под сильным влиянием Джонса и Планта, зато несколько меньшим, чем обычно, был композиторский вклад Пейджа. Джимми и Бонэм часто вообще не появлялись в студии во время основных сессий, играя свои партии отдельно по ночам. Оба в это время (безуспешно) боролись с собственными демонами: первый пытался покончить с употреблением запрещенных веществ, а второй — с алкоголизмом. В этом альбоме была самая мягкая и лиричная композиция группы All My Love, которую Плант посвятил своему умершему сыну. Роберт записал вокальную партию в треке с первого раза. Пейджу и Бонэму не нравилось новое направление группы — они были обеспокоены тем, какой получилась эта песня. "Я немного волновался за припев. И я думал, что это не наше. Это не наше. Вроде все было нормально, но я не хотел продолжать это направление в будущем", — говорил Пейдж спустя годы.

Led Zeppelin, 1980 год © Rob Verhorst/ Redferns/ Getty Images

Тогда же "цеппелины" вернулись и на сцену. Группа провела два масштабных концерта в Великобритании, где не выступали к тому моменту уже четыре года. Однако сам Плант позже признавал, что эти выступления были далеки от совершенства и не соответствовали масштабу события.

В 1980 году группа, несмотря на трудности, начала готовиться к полномасштабному американскому турне и провела небольшой европейский тур. Гастроли были скромными — с сокращенным сет-листом и небольшими площадками. Пейдж по-прежнему находился во власти наркотической зависимости, он стал хуже играть и ошибаться во время выступлений — его состояние было удручающим.

Отношения между Джимми и Робертом становились все хуже и хуже. Они даже не могли находиться в одной комнате. Плант, который только оправился после смерти сына, пытался сохранить здоровье и трезвость, и работа с Пейджем была для него пыткой. Но хуже всего чувствовал себя Бонэм.

Последний гвоздь

Во время концерта в Нюрнберге группа сыграла всего три песни, после чего барабанщик потерял сознание прямо на сцене. Официально группа объявила, что у Бонэма проблемы с желудком, но присутствующие на выступлении видели барабанщика пьяным еще до его начала.

Музыкант переживал глубокий творческий кризис. Будучи пьяным, он говорил, что больше не может быть барабанщиком, — Бонэм хотел петь. Во время тура Плант, видя, как тот, кто вытащил его из ямы, сам разваливается, в отчаянии сказал ему: "Мы не можем так продолжать. Бонзо (прозвище Бонэма — прим. ТАСС), ты нас тащишь вниз".

24 сентября Бонэм ехал на репетицию к американскому турне, которое должно было начаться уже через неделю. Он пил по дороге, пил в студии и довел себя до полуобморочного состояния. Когда репетиция кончилась, его повезли домой к Пейджу. На следующий день он не явился на репетицию. Джонс и менеджер тура решили проверить, почему Бонэм не пришел. Они приехали домой к Пейджу и нашли Бонзо неподвижно лежащим на диване. Они подумали, что он просто спит. "Я попытался разбудить его. Это было ужасно. Потом мне пришлось рассказать остальным двум", — вспоминал басист. Джону Бонэму было всего 32 года.

Джон Бонэм, 1973 год © Jeffrey Mayer/ WireImage/ Getty Images

Смерть друга сильно повлияла на остальных участников группы. Пейдж продал свой дом из-за связанных с барабанщиком трагических воспоминаний и не брал в руки гитару больше года. Джонса злило, что Бонэм впустую растратил свой талант, Плант же снова получил сильнейший психологический удар.

Бонэм был его близким другом, особенно в последние годы. Он считал, что Бонзо — последняя нить, которая связывала его с группой. В отличие от Джонса Плант винил в случившемся не барабанщика, а себя и остальных участников коллектива. "Бонзо не умер из-за алкоголя — он умер потому, что мы были слишком молчаливы <…> Я должен был ему как-то помочь, но не сделал этого", — сказал певец в документальном фильме Becoming Led Zeppelin.

После смерти Бонэма американский тур был отменен. Ходили слухи, что группа может найти ему замену, но через два месяца, 4 декабря, Led Zeppelin официально объявили, что история коллектива закончена. Это решение заслужило уважение поклонников и критиков. Позже Плант сказал сыну Бонэма: "Я любил твоего отца слишком сильно, не могу выйти на сцену и притворяться, не могу быть роботом. Когда твой отец оставил нас, оставил мир — это был конец Led Zeppelin".

Даниил Хмелевской