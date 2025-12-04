В Москве открылся V Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров

Участниками фестиваля стали представители пяти стран, в том числе 71 субъекта России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. V Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров (ВФТМ) торжественно открылся в столице, передает корреспондент ТАСС.

"Люди, которые управляют культурой - это люди будущего. И сегодня перед нами стоит серьезный вызов - информационная война или смысловое противостояние. Сегодня мы безусловно переживаем цивилизационный конфликт, в котором наша страна отстаивает свой суверенитет, в том числе и культурный. <…> Воспитывает ли театр? Однозначно, да. И это воспитание должно быть полноценным, театр должен вкладываться во всестороннее развитие личности, и не забывать про то, что каждая личность еще и гражданин страны", - подчеркнул заместитель министра культуры РФ Сергей Першин на открытии фестиваля.

Как отметил руководитель ВФТМ, директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок, доказано, что если в городе работает театр, то его жители тоньше и внимательнее относятся к жизни.

"Однако, неверно считать, что театры - иждивенцы при бюджете. Через театры государство оказывает протекцию всей российской культуре. Сегодня перед государственными театрами стоят многие вызовы, в частности, излишнее администрирование и отсутствие понимания, что такое театр в культуре региона. Наш фестиваль собирает людей близких по духу, готовых помогать друг другу. Мы собираемся вместе, чтобы обменяться положительной энергией, поверить в наше профессиональное сообщество, вместе заглянуть в будущее, набраться сил, чтобы пройти трудные испытания, сохранить театр, продолжить выпускать спектакли. ВФТМ помогает обозначить, поделиться проблемами театров и дать возможность получить обратную связь", - добавил он.

Участниками фестиваля стали представители пяти стран, в том числе 71 субъекта России. Форум объединит 513 театров, 154 спикера, более 630 слушателей офлайн и 300 000 - онлайн: директоров и продюсеров ключевых государственных и независимых театров. Приезжая в Москву, участники Форума посещают спектакли, активные практические занятия о том, как вести бизнес в театре. Таким образом ВФТМ включает не только теоретические лекции и доклады, а множество профессиональных, учебных и методологических, активностей.

Впервые в этом году в рамках юбилейного фестиваля с 7 декабря будет представлена выставка "Театр. Продюсеры. Цифра". Проект объединит театральных и цифровых художников. В экспозиции будут представлены работы таких художников как Dimitriev & Yanak, Елена Устименко, Юлия Егошина, Антон Бахтин, Саакян Мария и многие другие. Выставка продлится до 14 января, вход свободный.

Юбилейный фестиваль проходит в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. ТАСС - информационный партнер фестиваля.