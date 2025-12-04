Первые фильмы о Кунсткамере покажут на телеканале "Россия-Культура" в декабре

Создатели не ставили перед собой задачу рассказать историю музея, основной фокус был взят на повседневной жизни, которая взаимодействует с историей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьеру серии из четырех документальных фильмов "Кунсткамера. Вертикальный музей" покажут широкой публике на телеканале "Россия-Культура" в декабре 2025 года и январе 2026-го. Как отметил на пресс-конференции в ТАСС заместитель главного редактора телеканала "Россия-Культура", руководитель Петербургской студии телеканала "Россия-Культура" Алексей Чачба, это первая совместная работа Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН и телеканала, которая впоследствии продолжится.

"Самое главное сокровище музея - это люди. Когда ты меняешь телевизионную оптику с чистого изображения на поиск этих удивительных людей, которые вместе с вещами в витринах и фондах, дает удивительное сочетание. В этом нашем кино мы пытались показать, насколько люди Кунсткамеры ничем не уступают удивительным вещам, которые хранятся в музее, а также взаимодействие людей и вещей в фондах, в реставрационных мастерских, в кабинетах ученых", - сказал Чачба.

Создатели фильма не ставили перед собой задачу рассказать историю музея. Основной фокус был взят на повседневной жизни, которая взаимодействует с историей. Также публике расскажут о будущем Кунсткамеры.

"Наши серии называются: "Башня", она о том, как устроен музей, "Экспедиция", "Наука", одна из важнейших серий, а также есть серия "Переезд", в которой мы анонсируем рождение новой Кунсткамеры", - добавил Чачба.

Первыми документальный фильм увидят сотрудники музея 5 декабря на мероприятии, приуроченном к годовщине создания Кунсткамеры. Продолжат серию юбилейных мероприятий 6 декабря авторские экскурсии по экспозиции.

О музее

МАЭ РАН является одним из крупнейших и старейших этнографических музеев мира. Он является преемником первого российского публичного музея - Петровской Кунсткамеры, основанной Петром I в 1714 году. Сегодня МАЭ РАН - это не только академический музей, но и один из ведущих исследовательских центров РАН, где продолжаются традиции русских этнографов и антропологов XVIII-XX веков. Музей включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.