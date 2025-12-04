Книжный фестиваль "Красная площадь" в 2026 году пройдет с 4 по 7 июня

В 2025 году в программе приняли участие около 400 издательств из 50 регионов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. XII Книжный фестиваль "Красная площадь" в 2026 году состоится с 4 по 7 июня, сообщается в Telegram-канале мероприятия. Литературный праздник, приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка.

"XII Книжный фестиваль "Красная площадь" в 2026 году пройдет с 4 по 7 июня", - говорится в сообщении.

В 2025 году в программе приняли участие около 400 издательств из 50 регионов России, а также из Белоруссии. Посетителям было представлено свыше 100 тыс. наименований книг. За четыре дня площадку фестиваля посетили почти 800 тыс. человек.

Организаторами мероприятия выступают Минцифры России и Российский книжный союз при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ и правительства Москвы.