Театр Олега Табакова представит премьеру спектакля "Выбор"

Главную роль в постановке исполняет Виталий Егоров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьера спектакля "Выбор" режиссера Алены Лаптевой состоится 5 декабря на Исторической сцене Московского театра Олега Табакова, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения. Художественный руководитель театра народный артист РФ Владимир Машков отметил, что работа обращается к теме выбора, которая неизменно тревожит человека.

"Наше направление - психологический театр. И та история, которую вы сегодня увидите, потребует от вас психологической работы. Посмотреть, как ведут себя другие люди, сравнить это со своими ощущениями. Ведь тема, о которой будет говориться, наверное, самая волнующая - тема выбора. Выбора того или иного слова, того или иного действия, той или иной позиции. Ведь как говорил еще Нострадамус: "жизнь - это череда выборов", - отметил он перед началом предпоказа.

В центре сюжета - таинственный Человек, предлагающий героям спектакля сделку: исполнение их желаний в обмен на поступок, нарушающий моральные и правовые границы. Главную роль исполняет заслуженный артист России Виталий Егоров. "Мне очень нравится эта история и то, что по поводу моего персонажа мне не хотелось бы давать много комментариев. [Мне хочется], чтобы осталась загадка, флер неизвестности, чтобы у зрителей была возможность сделать свой выбор и определить, кто это. Я знаю, что это человек, который прожил очень много, пережил и драмы, и трагедии - и в семье, и с родителями, и с детьми. У него очень богатое прошлое. И вот это исследование-наблюдение - это возможность исправить свои ошибки, понять, может ли человек сделать выбор и принять нужное решение в той или иной ситуации", - рассказал он о своей роли в разговоре с журналистами.

Режиссер спектакля Алена Лаптева подчеркнула, что в основе постановки лежит история о человеческих связях и личной ответственности. "В спектакле собраны 11 героев. У всех них есть своя история, и я думаю, что в них все могут увидеть себя. <…> Это спектакль о том, как все мы связаны друг с другом, про то, что от действия одного человека зависит судьба другого. И прежде чем сделать выбор, нужно задуматься о том, к каким последствиям он может привести", - сказала она журналистам. Лаптева также отметила, что постановка создана в жанре психологического триллера и дает зрителям возможность найти ответы на важные для них вопросы.

В спектакле заняты артисты двух театров под руководством Владимира Машкова - Театра Олега Табакова и "Современника", а также студенты Театральной школы Табакова. Премьерные показы пройдут 5 и 6 декабря на Исторической сцене Театра Олега Табакова. Возрастное ограничение - 18+.