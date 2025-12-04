В Петербурге пройдет II Международный фестиваль "Мир классического романса"

В мероприятии примут участие артисты из России, Белоруссии, Узбекистана и Китая

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Международный фестиваль "Мир классического романса" во второй раз пройдет в Петербурге 5-8 декабря с концертной, учебной программой и участием зарубежных артистов. Об этом объявила на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС президент фестиваля, телеведущая и певица, заслуженная артистка России Оксана Федорова.

"Мы подготовили насыщенную программу и постарались сделать ее интересной для самой широкой аудитории. Этот жанр находит отклик как у ценителей и профессионалов искусства, так и тех, кто с классической музыкой мало знаком. И мы надеемся, что благодаря своей доступности и эмоциональной глубине романс сможет привлечь большую слушательскую аудиторию", - сказала Федорова. Она отметила, что фестиваль сохраняет свой международный статус, в нем примут участие артисты из России, Белоруссии, Узбекистана и Китая.

Среди них - солистка Большого театра, заслуженная артистка России Агунда Кулаева, заслуженные артисты Республики Татарстан Алексей Тихомиров и Альберт Жалилов, народный артист Узбекистана Рамиз Усманов, китайская певица Ван Цянь, которая исполнит романсы Сергея Рахманинова.

Ключевыми темами фестиваля станут: 80-летие Великой Победы, Год защитника Отечества, интеграция исторических территорий в культурное пространство России и юбилей Петра Чайковского. Празднику предоставлены залы филармонии, Шереметевского дворца и капеллы, где будет разыграно красочное представление "Псковские сказы" при участии 200 псковичей - профессиональных артистов и фольклорных коллективов. Этот вечер посвящен городу воинской славы, который с древних времен и до наших дней стоял и стоит на защите северных рубежей родины. Помимо концертов, программа фестиваля включает мастер-классы по вокальному и концертмейстерскому искусству, лекции по истории становления жанра романса.

Фестиваль организован благотворительным фондом Оксаны Федоровой при поддержке Министерства культуры РФ, комитета по культуре Санкт-Петербурга, Министерства культуры Псковской области и Министерства культуры Донецкой Народной Республики. Собранные средства направят на поддержку юных музыкантов в рамках стипендиального фонда проекта "Моя Россия: музыкальное путешествие". В 2024 году организаторы передали на благотворительные цели более 500 тыс. рублей.