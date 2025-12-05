Умер Кэри-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цзуна в экранизации Mortal Kombat

Артисту было 75 лет

Редакция сайта ТАСС

Кэри-Хироюки Тагава © Валерий Шарифулин/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цзуна во франшизе Mortal Kombat, умер в возрасте 75 лет в США. Об этом в четверг сообщил портал Deadline со ссылкой на семью актера.

По его информации, Тагава умер в городе Санта-Барбара в Калифорнии из-за осложнений после перенесенного инсульта.

Кэри-Хироюки Тагава наиболее известен своей ролью колдуна Шан Цзуна во франшизе Mortal Kombat, в образе которого он предстал в кино, на телевидении и в видеоиграх. Он также сыграл в экранизации другой игровой франшизы, исполнив роль Хэйхати Мисима, персонажа из серии видеоигр Tekken. Отмечается, что актер занимался озвучкой видеоигр и сыграл роль водителя императора в получившем "Оскар" фильме Бернардо Бертолуччи "Последний император" 1987 года.