Минкультуры ожидает рост кинопроката за счет картин с господдержкой

Глава министерства Ольга Любимова сообщила, что также ведомством было принято решение о возможности финансирования продолжений наиболее полюбившихся зрителям картин за счет безвозвратных средств при условии выхода в прокат в период с 1 июня по 15 августа

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Минкультуры РФ ожидает рост отечественного кинопроката в ближайшие два года за счет картин, созданных при государственной поддержке. Об этом в беседе с ТАСС сообщила глава министерства Ольга Любимова.

"Минкультуры России осуществляет выдачу прокатных удостоверений, и иностранные фильмы по-прежнему подаются и получают их в установленном порядке. В ближайшие годы мы ожидаем рост рынка кинопроката, а также увеличение в прокате числа зрительских картин, созданных при государственной поддержке", - сказала она.

Любимова уточнила, что также министерством было принято решение о возможности финансирования продолжений наиболее полюбившихся зрителям картин за счет безвозвратных средств при условии выхода в прокат в период с 1 июня по 15 августа. "Эта мера будет способствовать формированию равномерного релизного графика уже начиная со следующего года", - резюмировала министр.