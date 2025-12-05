В театре "Русская песня" опровергли данные о планах Бабкиной уйти со сцены

В театре отметили, что продолжается работа над новыми проектами

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Народная артистка РФ Надежда Бабкина не планирует завершать творческую деятельность, продолжается работа над новыми проектами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра "Русская песня".

"Появившиеся в сети предположения о том, что отказ от продления товарного знака означает намерение Надежды Георгиевны уйти со сцены, всего лишь миф. Подобных планов нет и не было, напротив, творческая деятельность Надежды Георгиевны и ансамбля "Русская песня" продолжает активно развиваться", - рассказали в театре.

В пресс-службе напомнили, что указом президента РФ Владимира Путина от 2 декабря 2025 года Надежда Бабкина награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, назвав это "лишь началом нового этапа яркой работы ее и театра". "Мы продолжаем играть репертуарные спектакли, активно работаем над новыми творческими проектами, готовим новые программы. В 2026 году театр отправляется в масштабные гастроли по нашей большой и необъятной стране", - уточнили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщил, что Бабкина лишилась всех прав на свои товарные знаки, действующие на территории России, чей срок действия истек в сентябре 2025 года и не был продлен. Позднее в пресс-службе театра "Русская песня" опровергли эту информацию, заявив, что Бабкина не продлила действие товарного знака для потенциального производства и реализации ювелирных и текстильных изделий, аксессуаров, который был зарегистрирован в 2015 году и не использовался певицей. Творческой деятельности артистки этот товарный знак не касается.