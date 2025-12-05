В ГД внесли законопроект о полном госфинансировании отечественных мультфильмов

Аналогичная норма уже действует на производство и прокат российских художественных фильмов для детей и юношества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести "О государственной поддержке кинематографии РФ", предусмотрев возможность государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в полном размере. Сейчас предусмотрено полное государственное финансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, при этом указанная норма не распространяется на анимацию.

"Такое разделение создает неравные условия финансовой поддержки для направлений игрового и анимационного кино, хотя оба они ориентированы на детско-юношескую аудиторию и выполняют одну и ту же крайне важную функцию - воспитание подрастающих поколений на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей", - говорится в пояснительной записке.