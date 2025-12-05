В Архангельске представили премьеру фильма-путешествия о мысе Желания Новой Земли

Съемки фильма проходили в течение трех лет в ходе экспедиций Арктического плавучего университета

Редакция сайта ТАСС

Режиссер фильма "Мыс Желания. Край земли" Анастасия Ломакина © Ирина Скалина/ ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 5 декабря. /ТАСС/. Фильм-путешествие "Мыс Желания. Край земли" о северной оконечности архипелага Новая Земля представили в Архангельске, передает корреспондент ТАСС. Премьера прошла в Арктическом посольстве национального парка "Русская Арктика".

"Место для премьеры не случайное: на мысе Желания находится база "Русской Арктики", с подачи парка территория эта преображается, изучается и сохраняется. Вообще нацпарк "Русская Арктика" для меня как документалиста - старый добрый друг и партнер, организация, благодаря которой я вообще начала свой путь в кино, именно при поддержке парка в 2019 году сняла свой самый первый фильм, а сейчас в моей фильмографии уже пять картин, рассказывающих о территориях Русской Арктики, ее исследователях и событиях минувших лет", - рассказала ТАСС режиссер картины Анастасия Ломакина.

Идея фильма появилась в 2019 году, авторы решили познакомить зрителей с разными сторонами северной точки Новой Земли. Это практически Арктика в миниатюре: здесь расположен самый северный в стране маяк, он действует с 1930-х годов, на мысе с начала 1930-х также работала гидрометеостанция, от нее остались различные постройки. На мыс Желания приходят белые медведи и песцы, здесь гнездятся полярные крачки, чистики и моевки, есть небольшой птичий базар и лежбище моржей.

Еще на мысе Желания сохранились самые северные в стране фортификационные сооружения времен Великой Отечественной войны, а когда-то располагался самый северный памятник Владимиру Ленину. Авторы рассказывают историю его таинственного исчезновения, сейчас он остался только на картинах художника и сказочника Степана Писахова.

Образовательный проект

"Визуальное и познавательное содержание фильма раскрывает уникальные особенности арктической среды, флоры, фауны, показывает исторические объекты и различные научные исследования, что способствует повышению интереса, в частности, к наукам: географии, экологии, формирует понимание важности сохранения природы и важности научных открытий", - пояснила ТАСС одна из авторов, старший преподаватель кафедры географии и гидрометеорологии Северного Арктического федерального университета (САФУ) Анна Трофимова.

Съемки фильма проходили в течение трех лет в ходе экспедиций Арктического плавучего университета. Мыс Желания - труднодоступная территория, высадиться на нем получается не всегда из-за волнения на море или сложной ледовой обстановки, а сама высадка длится всего несколько часов. Авторы постарались рассказать о суровом севере с юмором.

"Такой помогает бороться с мифами и стереотипами о холодном и недружелюбном севере, привлекает внимание к современным вызовам и возможностям в Арктике. Фильм, конечно же, можно использовать в образовательных программах по истории и географии, в профориентационных мероприятиях, здесь показаны реальные примеры научных экспедиций, работа в поле", - добавила Трофимова.

Фильм создан при поддержке Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).