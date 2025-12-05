В ватиканской церкви в Риме выступила солистка Большого театра Аглатова

Организаторами концерта стали посольство РФ при Святом престоле и международный фонд культуры и науки "Гармония" при поддержке Русского дома

Редакция сайта ТАСС

© Вера Щербакова/ ТАСС

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Концерт классической музыки с участием солистки Большого театра Анны Аглатовой состоялся в базилике Сан-Лоренцо-ин-Дамазо в Риме. Церковь расположена во дворце Канчеллерия, занимаемом в прошлом Святой инквизицией, и считается территорией папского государства.

Концерт был организован посольством РФ при Святом престоле и международным фондом культуры и науки "Гармония" при поддержке Русского дома (Россотрудничество). Как отметил посол РФ в Ватикане Иван Солтановкий, "музыка в любые времена была мостом, объединяла народы и традиции".

Аглатова заявила, что для нее очень важно выступление в Риме и именно на этой площадке, поскольку концерт, проходящий в рамках отмечаемого Римско-католической церковью Юбилейного года христианства, уже дважды отменялся. Изначально он планировался в конце апреля - начале мая, тогда его пришлось отложить из-за смерти Папы Римского Франциска. "Сегодня я посвящаю "Аве Мария" памяти этого выдающегося человека", - сказала Аглатова. Она также рассказала, что в 2025 году дебютировала в Италии - в постановке "Похищение из сераля" Вольфганга Амадея Моцарта в театре "Верди" в Триесте.

В ватиканской церкви Аглатовой аккомпанировал оркестр "Виртуозы Италии", в котором собран международный состав. В концерте приняли участие народный артист России Захар Брон и его ученики. Кроме того, в базилике выступили скрипачи-виртуозы - лауреат международных конкурсов и конкурса имени П. И. Чайковского Равиль Ислямов и заслуженный артист РФ Авнэр Вэриус, кларнетист Игорь Федоров. В программе прозвучали произведения Иоганна Себастьяна Баха, Джузеппе Верди, Антонио Вивальди, Франца Шуберта.