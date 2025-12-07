В Эрмитаже скопилась очередь на вход в бесплатный день посещения

Людей впускают в музей по сеансам, чтобы музейные залы не были перегружены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Посетители Государственного Эрмитажа выстроились в длинную очередь в музей в бесплатный день, объявленный в честь музейного праздника. Как отметил на пресс-конференции генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, посетители ведут себя организованно, ожидая возможности войти в музей.

"День Эрмитажа - это наш праздник, и это городской праздник. Вчера уже началась мистерия на Дворцовой площади. Сегодня Эрмитаж бесплатный. Столпотворения народа нет, и это хорошо", - отметил он.

Как передает корреспондент ТАСС, очередь в кассы за получением бесплатного билета образовалась во внутреннем дворе Эрмитажа с двух сторон от входа. Людей впускают в музей по сеансам, чтобы музейные залы не были перегружены. Посетители, которые заранее приобрели электронный билет, входят без очереди.

Дни Эрмитажа, приуроченные к празднику Святой Екатерины и посвященные основательнице музея Екатерине Великой, в этом году проходят с 1 по 12 декабря. В это время открываются новые выставки и постоянные экспозиции, проходят торжественные церемонии и премии, концерты и детские конкурсы.

В День Святой Екатерины 7 декабря Эрмитаж дает возможность бесплатно посетить все экспозиционные комплексы. Праздничную программу для посетителей в этот день украсит общедоступный концерт Адмиралтейского оркестра в Георгиевском зале.