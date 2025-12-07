Эрмитаж открыл выставку 750 портретов разных стран и эпох

Экспозиция охватывает 4 тыс. лет

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл выставку портретов, на которой представлено около 750 портретов, созданных художниками разных стран с древности до наших дней. Как сообщила перед открытием выставки ее куратор заведующая отделом Античного мира Эрмитажа Анна Трофимова, экспозиция охватывает 4 тыс. лет.

"Это 4 тыс. лет истории портрета: от погребальной маски Древнего Египта до картин наших дней. Выставка строится по большим разделам: Античность и Древний Египет, Возрождение и Новое время до XVIII века, Новейшее время - XIX-XX века и современность", - сказала она.

По словам Трофимовой, среди экспонатов много шедевров, но есть и работы, которые не демонстрировались ранее, а также представлены вновь приобретенные Эрмитажем произведения.

В галерее портретных образов соседствуют Клеопатра VII и королева Елизавета II, иконописные лики и таштыкские посмертные маски. В экспозицию вошли произведения западноевропейских и русских художников, в том числе Пьетро Перуджино, Лукаса Кранаха Старшего, Антониса Ван Дейка, Рембрандта Харменса ван Рейна, Диего Веласкеса, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Николая Ге, Ивана Крамского, Валентина Серова. Современный взгляд на жанр отражают работы Фрэнсиса Бэкона, Владислава Мамышева-Монро, Энди Уорхола, Билла Виолы, фотографов Анни Лейбовиц и Стива Маккари.

Рожденные разными эпохами и культурами образы иллюстрируют эволюцию жанра.

Выставка будет доступна посетителям с 9 декабря по 29 марта.