Фильм "Цинга" завоевал главный приз кинофестиваля "Зимний"

Приз за лучшую режиссуру достался Савелию Осадчию за его дебютную картину "Мальчик-птица"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Фильм "Цинга" режиссера Владимира Головнева выиграл главный приз четвертого открытого Российского кинофестиваля авторского кино "Зимний". Торжественная церемония закрытия состоялась в большом зале кинотеатра "Художественный", передает корреспондент ТАСС.

"Это не только мой приз, это было большое преодоление для огромной команды людей. <…> Мне кажется, это была отдельная инициация для каждого [члена съемочной команды]: большое количество людей ежедневно вставали в 4-5 утра для того, чтобы два часа ехать из гостиницы в Тундру и там каждый день снимать кино в суровых северных условиях", - сказал со сцены режиссер. Отдельно Головнев поблагодарил за поддержку Министерство культуры РФ, правительство Ямало-ненецкого автономного округа и кинопрокатную компанию "Вольга". Награду вручил председатель жюри, режиссер Александр Велединский. Кроме того, фильм "Цинга" стал победителем в номинации "Лучший сценарий", награды получили Владимир Головнев и Евгений Григорьев.

Приз за лучшую режиссуру достался Савелию Осадчию за его дебютную картину "Мальчик-птица". Лучшей мужской ролью отметили Никиту Ефремову в фильме "Цинга", а лучшей женской ролью - Машу Кошину за фильм "Холодное сердце" (режиссер Владимир Котт). Победителем номинации за лучшее визуальное решение назвали Антона Громова за фильм "Навар" (режиссер Артур Григорьев). Специальным упоминанием жюри, дипломом "за свободу за свой счет" наградили режиссера Евгения Лаврантьева за фильм "Свобода" (2025).

Специальный приз официальной соцсети фестиваля ВКонтакте участнику "Кинорынка" был вручен фильму "Самая умная улица в мире" (режиссер Иван Вдовин). Победителем специальной номинации "Зимний ВКонтакте" стал фильм "Пастбища богов" (режиссер Анар Аббасов).

На церемонии закрытия почтили память умерших в этом году актрис театра и кино Ларисы Голубкиной, Валентины Талызиной, Нины Гребешковой, Натальи Теняковой, Евгении Добровольской и Ксении Качалиной. Также в рамках церемонии ведущие поздравили с 80-летним юбилеем народного артиста РСФСР режиссера Никиту Михалкова, отметив, что его ретроспектива его фильмов прошла в кинотеатре "Иллюзион" в дни фестиваля.

О фестивале

В 2025 году фестиваль посетило более 12 тыс. человек. 28 мероприятий прошло в трех столичных кинотеатрах. В рамках фестиваля было показано 8 конкурсных и 11 внеконкурсных картин. В деловой программе фестиваля прошло 6 сессий и кинорынок авторского кино. Учредителями выступают "Кинокомпания альянс" и Российский фонд культуры. Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер кинофестиваля.