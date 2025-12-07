Умер актер сериала "Реальные пацаны" Дмитрий Красильников

Ему было 45 лет

ПЕРМЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Актер сериала "Реальные пацаны", организатор стендап-концертов в Перми Дмитрий Красильников умер от последствий инсульта в возрасте 45 лет, сообщается в группе "Стендап мафия Пермь" во "ВКонтакте", которая посвящена организации юмористических проектов в Пермском крае.

"Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче. Дима ушел из жизни 6 декабря после инсульта", - отмечается в сообщении.

Дмитрий Красильников родился в 1980 году. Он играл в командах КВН "Парма", "Добрянка" и других, снимался в сериале "Реальные пацаны" в 2010-2013 годах, в Перми занимался организацией стендап-концертов и интеллектуальных игр.