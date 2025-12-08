В Никарагуа пройдет фестиваль документального кино России

Мероприятие откроет работа Натальи Кадыровой "Сценки из семейной жизни, или как быть счастливым"

МОСКВА, 8 декабря /ТАСС/. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: время наших героев", в ходе которого покажут фильмы о специальной военной операции, состоится с 9 по 12 декабря в Никарагуа. Как сообщили ТАСС организаторы, мероприятие пройдет в Манагуа на площадке Национальной синематеки при поддержке правительства страны.

Фестиваль откроется премьерой фильма автора и режиссера "RT.Док" Натальи Кадыровой "Сценки из семейной жизни, или как быть счастливым" о российских многодетных семьях, один из героев фильма - ветеран СВО. Во второй день зрителям покажут две картины: "Майдан: поворот на войну" Романа Толокнова - об истоках и последствиях переворота в Киеве, а также "Я живой" Артема Сомова и Ольги Кирий. А третий день фестиваля включает показы фильмов "Караван антифашистов. Испанская рапсодия" Олега Некишева - об испанских антифашистах, выступающих против геноцида в Донбассе, "Дети тундры идут в школу" Натальи Кадыровой и "Сила" Руслана Гусарова и Екатерины Китайцевой - о работе добровольцев в тылу.

Также в этот день пройдет дискуссия "Единство народов и стран" о сотрудничестве России и Никарагуа.

12 декабря, в День дружбы между Россией и Никарагуа, состоится заключительный показ. Зрители увидят фильм Максима Сергеева "Оружейные бароны Украины", посвященный расследованию контрабанды оружия. Также будут представлены ленты "Позывной Царь" Олеси Лукьянчиковой и Максима Сергеева - о потомке Николая I, участвующем в спецоперации, и премьера фильма Екатерины Кожаковой "Куда приводят мечты" о единственной балетной школе Большого театра за рубежом - в бразильском Жоинвиле.

В образовательной части программы состоятся два мастер-класса: генеральный продюсер фестиваля и директор дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева расскажет о создании и продвижении документального кино, а директор департамента программ RT en Español Борис Кузнецов проведет мастер-класс "Опыт военного корреспондента".

О фестивале

Фестиваль "RT.Док: время наших героев" объединяет документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и общественных деятелей. В центре каждой картины - человеческая история о героях фронта и тыла. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов, которые уже были показаны более чем в 30 странах, включая Армению, Италию, Индию, Сербию, Китай, Перу и Шри-Ланку.

Как отмечают организаторы, в часте стран показы сопровождались попытками срыва со стороны проукраинских активистов, однако фестиваль неизменно проходил с аншлагами. В Сербии его принял режиссер Эмир Кустурица, предложив сделать мероприятие ежегодным.

В России фестиваль состоялся четыре раза в Москве и прошел в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, Махачкале и Костроме.

ТАСС - генеральный информационный партнер.