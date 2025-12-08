Рэпер Flo Rida выступит в Москве, Краснодаре и Новосибирске

В столице у Трэмара Дилларда запланировано сразу два шоу, сообщили ТАСС в пресс-службе агентства Say Agency

Flo Rida (Трэмар Диллард) © Paras Griffin/ Getty Images for iHeartRadio

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Американский рэпер Flo Rida (Трэмар Диллард) выступит весной 2026 года в Москве, Краснодаре и Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства Say Agency.

"В столице у рэпера запланировано сразу два шоу: 8 и 9 марта 2026 года на "ЦСКА арене". Далее он отправится в Краснодар, где выступит в "Баскет-холле" 11 марта, а завершится тур концертом на "Сибирь-арене" в Новосибирске 14 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве и Новосибирске артист выступит на сцене с обзором 360 градусов.

Диллард родился 16 сентября 1979 года в Майами-Гарденс в штате Флорида. Первую популярность ему принес написанный совместно с T-pain дебютный сингл Low, удерживающий первое место в Billboard Hot 100 в течение 10 недель и ставшим рекордсменом цифровых продаж за всю историю.