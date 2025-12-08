Семейная сказка "Хоттабыч" выйдет в прокат 1 января 2027 года

В фильме заняты Федор Бондарчук, Марк Григорьев, Надежда и Анна Михалковы, Аскар Ильясов и другие актеры

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сказка "Хоттабыч" режиссера Никиты Власова появится в российском прокате 1 января 2027 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Art Pictures Studio. Съемки первого блока прошли в Марокко - в пустыне Сахара, Синем городе и Португальском форте, а продолжатся в Москве.

"Ковер-самолет "Хоттабыча" приземлится во всех кинотеатрах страны 1 января 2027 года. Любимые волшебные герои вернутся напомнить зрителям, что семья, настоящая любовь и верная дружба порой могут быть сильнее любого волшебства", - говорится в сообщении.

По сюжету школьник Волька, переживающий развод родителей, случайно освобождает джинна Хоттабыча, мечтающего стать человеком и найти свою дочь. Герои оказываются связаны одной "волей" и вынуждены вместе преодолевать испытания, сражаться с колдуном из прошлого и учиться взрослеть.

В фильме заняты Федор Бондарчук, Марк Григорьев, Надежда и Анна Михалковы, Аскар Ильясов, Полина Денисова, Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Виталия Корниенко, Роман Курцын, Нелли Уварова и другие актеры.

Лента создается студиями Art Pictures Studio и "Лунапарк" при поддержке Фонда кино и Коммерческого фонда развития кино и анимации, дистрибьютором выступает "НМГ кинопрокат".