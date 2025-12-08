Статья

Тьма Хитровки, лавки Охотного ряда и публичные дома Грачевки: Москва глазами Гиляровского

Вспоминаем, каким был город на рубеже XIX и XX веков

Охотный ряд, 1900-е годы © ТАСС

8 декабря исполняется 170 лет со дня рождения писателя и журналиста Владимира Гиляровского. Его книгу "Москва и москвичи" (1926) называют энциклопедией русской жизни рубежа веков — с документальной точностью Гиляровский описывал быт своих современников из самых разных слоев. Большинство мест, которые журналист упоминал в очерках, сохранились на картах до сих пор, но выглядят они совсем иначе.

Чрево города: лавки и подвалы Охотного ряда

Название Охотный ряд родилось в XVII веке благодаря торговому ряду, в котором охотники продавали дичь. Первоначально он располагался на территории нынешнего Исторического музея, но в 1708 году, после того как Петр I начал постройку бастионов вдоль стен Кремля, все продовольственные ряды переместились за Неглинку (от современной Манежной площади до Театральной площади) — там они находились в пору, когда Гиляровский их описывал.

Гиляровский называл Охотный ряд "чревом Москвы". Из заведений здесь были только гостиница "Континенталь" и трактир Егорова, знаменитый своими блинами, а все вокруг занимали бесчисленные лавки — в основном мясные и рыбные. Под ними были зеленные подвалы. "Задние двери лавок выходили на огромный двор — Монетный, как его называли издревле. На нем были тоже одноэтажные мясные, живорыбные и яичные лавки, а посредине — двухэтажный "Монетный" трактир. В задней части двора — ряд сараюшек с погребами и кладовыми, кишевшими полчищами крыс", — писал Гиляровский в книге "Москва и москвичи". По его словам, "чистота была здесь не в моде", из подвалов пахло тухлятиной, в бойнях хранились туши и шкуры, источающие зловоние, рядом были грязные курятники. При этом на полках товар лежал первосортный.

Охотный ряд, 1890-е годы © ТАСС

Главными клиентами Охотного ряда были повара, работавшие в трактирах, ресторанах, в барских и купеческих домах. Все они отоваривались в лавках — там были лучшие продукты. "Охотный ряд бывал особенно оживленным перед большими праздниками. К лавкам подъезжали на тысячных рысаках расфранченные купчихи, и за ними служащие выносили из лавок корзины и кульки с товаром и сваливали их в сани", — вспоминал Гиляровский.

Помимо лавок, были переносные палатки, а многие продавцы и вовсе не имели своего места — торговали на ходу, с лотка. У них продукты покупали люди победнее. "Ходили охотники, обвешанные утками, тетерками, зайцами. У баб из корзин торчали головы кур и цыплят, в мешках визжали поросята. <...> На мостовой перед палатками сновали пирожники, блинники, торговцы гречневиками, жаренными на постном масле". Впрочем, по словам Гиляровского, продавцы обвешивали и обсчитывали всех — и бедных, и богатых: "Это был старый обычай охотнорядских торговцев, неопровержимо уверенных: не обманешь — не продашь.

Охотный ряд, начало ХХ века © ТАСС

В 1920-е лавки Охотного ряда были снесены, вскоре на их месте появилось 11-этажное здание гостиницы "Москва". Торговля переместилась на Цветной бульвар, что положило начало Центральному рынку.

Самый криминальный район: трущобы Хитровки

После пожара 1812 года Москва сильно пострадала, и генерал Николай Захарович Хитрово задумал благое дело — выкупил земли неподалеку от Китай-города, обустроил новую площадь и подарил ее городу. Вокруг площади, названной Хитровской, он возвел двухэтажное здание с продуктовыми лавками и доходным жильем.

В 1860-е, после отмены крепостного права, Хитровская площадь превратилась в "биржу труда" — сюда из окрестных деревень и городов люди стекались в поисках заработка. Москва не справлялась с таким наплывом: приехавшие становились бродягами, доходные дома превратились в ночлежки, в которых ютилось до 10 тыс. человек. Обстановка была такой бедной и криминальной, что вскоре Хитровка стала гнездом преступности — здесь легко можно было раствориться в толпе ворам, убийцам, беглым каторжанам.

Помимо ночлежек, были на Хитровке трактиры — их местные обитатели посещали согласно условной иерархии. "В "Пересыльном" собирались бездомники, нищие и барышники; в "Сибири" — воры, карманники и крупные скупщики краденого; но выше всех была "Каторга" — самый разбойничий трактир, биржа воров и беглых", — вспоминал Гиляровский.

Ночлежные дома на Хитровке, 1905 год © Госкаталог/ Музей Москвы

"В лабиринте коридоров и переходов, на кривых полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлежки всех этажей, не было никакого освещения. Свой дорогу найдет, а чужому незачем сюда соваться! И действительно, никакая власть не смела сунуться в эти мрачные бездны", — писал журналист. Его на "Хитровке" не трогали — дяде Гиляю, как его называли, удивительным образом удавалось найти общий язык со всеми, даже с преступниками. Благодаря ему на Хитровке побывали режиссер Константин Станиславский и актеры МХТ — они наблюдали за местными жителями и изучали их быт, готовясь к спектаклю "На дне" по пьесе Максима Горького.

Навести порядок на Хитровке удалось только в 1920-е годы. Сегодня на площади находится сквер со скамейками, при этом здания, в которых размещались ночлежки, до сих пор сохранились.

Река в плену: подземелья Неглинки

Неглинка в старину была полноценной рекой, но после войны 1812 года, в ходе глобальной реконструкции центра Москвы, ее заключили в трубу. После завершения работ бывшие берега реки стали улицей Неглинной, а в том месте, где Неглинка пересекала бульварное кольцо, образовалась Трубная площадь.

Периодически Неглинная выходила на поверхность. "Трубную площадь и Неглинный проезд почти до самого Кузнецкого моста тогда заливало при каждом ливне, и заливало так, что вода водопадом хлестала в двери магазинов и в нижние этажи домов этого района. Происходило это оттого, что никогда не чищенная подземная клоака Неглинки, проведенная от Самотеки под Цветным бульваром, Неглинным проездом, Театральной площадью и под Александровским садом вплоть до Москвы-реки, не вмещала воды, переполнявшей ее в дождливую погоду", — объяснял Гиляровский.

Неглинная улица после ливня, 1923 год © Госкаталог/ Музей Москвы

Вдохновившись описанием парижских подземных клоак в романе "Отверженные" Виктора Гюго, Гиляровский решил исследовать московское подземелье и не единожды спускался в коллектор Неглинки. "С помощью лампочки я осмотрел стены подземелья, сырые, покрытые густой слизью. Мы долго шли, местами погружаясь в глубокую тину или невылазную, зловонную жидкую грязь, местами наклоняясь, так как заносы грязи были настолько высоки, что невозможно было идти прямо — приходилось нагибаться", — вспоминал журналист.

По наблюдениям Гиляровского, преступники использовали коллектор для избавления от тел: "Журчала вода, стекая по канавке вдоль тротуара, и с шумом падала в приемный колодец подземной Неглинки сквозь железную решетку. Вот у нее-то "труженики" остановились и бросили тело на камни".

Гиляровский писал, что его статьи о "подземной клоаке под Москвой наделали шуму". Дума начала перестройку Неглинки, и в 1860-х появился новый коллектор. Тем не менее спустя время труба вновь стала забиваться из-за грязи, наводнения продолжались, и в XX веке подземные коммуникации переделывали еще несколько раз.

"Квартал красных фонарей": Цветной бульвар и Грачевка

Цветной бульвар изначально назывался Трубным — благодаря все той же заключенной в трубу Неглинке. Благоустраивать эту территорию стали с 1830-х годов, а название "Цветной" появилось в 1851-м — вместе с открытием цветочного рынка.

Поначалу бульвар считался одним из лучших мест для прогулок. Однако к 1880-м он так оброс питейными заведениями, что от былой репутации не осталось и следа: теперь на Цветном собирались в основном представители городского дна. По обе стороны Цветного бульвара располагались трущобы — в них жили разорившиеся, нищие, спившиеся москвичи и преступники. Соседняя улица Грачевка, или, как еще ее называли, Драчевка, считалась московским "кварталом красных фонарей": здесь сконцентрировались почти все публичные дома города.

"Самым страшным был выходящий с Грачевки на Цветной бульвар Малый Колосов переулок, сплошь занятый полтинными, последнего разбора публичными домами. Подъезды этих заведений, выходящие на улицу, освещались обязательным красным фонарем, а в глухих дворах ютились самые грязные тайные притоны проституции, где никаких фонарей не полагалось и где окна завешивались изнутри, — вспоминал Гиляровский. — Здесь жили женщины, совершенно потерявшие образ человеческий, и их "коты", скрывавшиеся от полиции, такие, которым даже рискованно было входить в ночлежные дома Хитровки".

Рынок на Трубной площади, 1921 год © Александр Губарев/ из собрания Исторического музея

Ходить ночью по Цветному бульвару и окрестностям было опасно. По словам Гиляровского, сюда не заглядывала полиция — делались только обходы, но к ним хозяйки заведений готовились заранее. Освещения на улицах почти не было, а вот встретить в темных переулках вора, убийцу или громилу из притона можно было запросто.

В 1908 году началась реконструкция района. Бóльшую часть зданий на Грачевке снесли, освободившуюся землю стали застраивать доходными домами, а улицу переименовали в Трубную, чтобы стереть дурную славу и не отпугивать покупателей.

Дарья Шаталова