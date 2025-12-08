В Оренбурге открылась выставка об истории двух казачьих войск

В экспозиции представили более 200 подлинных экспонатов: оружие, награды, знамена, предметы быта, фотографии

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Историю двух казачьих войск, а также их повседневный уклад и участие в военной службе рассказывает открывшаяся в Оренбургском губернаторском музее выставка "Урал - казачий рубеж".

Речь идет об Уральском (Яицком) и Оренбургском войсках. Экспозиция позволяет проследить становление казачества, узнать о быте, службе и участии казаков в кампаниях XVIII - начала XX века, а также о трагедии массовой эмиграции после Гражданской войны.

"История поможет посетителям понять уникальный уклад войск и их значимый вклад в историю региона и страны", - пояснили журналистам в правительстве Оренбургской области. Центральным же образом проекта стала река Урал, на берегах которой веками соседствовали оба войска.

По словам министра культуры региона Евгении Шевченко, реализация подобных масштабных инициатив, стала подарком ко Дню образования Оренбургской области. "Тема государственная, настоящая, коренная для Оренбуржья, уникальна сама ситуация: на территории огромного края возникли два войска, позиции которых порой были непримиримы", - продолжила она. Однако в решающие моменты, когда нужно было выполнить главную миссию - защитить юго-восточные рубежи России - эти войска объединялись. "Так же объединился и наш губернаторский музей с партнерами, чтобы воплотить в жизнь этот важнейший для региона проект", - подчеркнула министр.

В частности, для подготовки экспозиции более года длилась научно-исследовательская работа. На выставке представлено более 200 подлинных экспонатов: оружие, награды, знамена, предметы быта, фотографии. Среди наиболее значимых реликвий: пушка войска Емельяна Пугачева, уральское знамя, привезенное из Австралии, жалованные сабли, уникальные уральские сарафаны и иконы, созданные в память об участии казаков в Первой мировой войне.

В создании выставки участвовали музеи Орска, Илекского и Сакмарского районов, музей Черномырдина. В экспозицию включены предметы из Государственного исторического музея в Москве, Государственного исторического музея Южного Урала в Челябинске, а также материалы Оренбургской епархии. Часть экспонатов, рассказывающих о жизни и укладе Уральского казачьего войска, поступили из двух музеев казахстанского Уральска. Кроме того, в создании выставки участвовали и частные коллекционеры.

В правительстве региона отметили, что выставка будет работать до 15 марта 2026 года. "Проект создан совместно с Детской казачьей организацией при поддержке фонда президентских грантов, фонда наследия русского зарубежья и министерства культуры области",- заключили в правительстве.