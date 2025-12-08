В Музее Москвы представили выставку о жизни в психоневрологических интернатах

Основу экспозиции, объединяющей более 300 работ, составляет художественный диалог между двумя авторами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Художественно-документальную "Выставку про ПНИ", посвященную жизни людей в психоневрологических интернатах, вопросам нормы, психического здоровья и социальной включенности, представили в понедельник в Музее Москвы. Для широкой публики она откроется 9 декабря, сообщили в пресс-службе музея.

"В марте 2024 года мы вместе с "Регионом заботы" открывали "ПНИ. Самая закрытая выставка России" в Нижнем Новгороде. Мы рассчитывали на 3-4 тыс. посетителей, но пришло 12 тыс., это подтверждает, что об интернатах можно говорить открыто, развеивать мифы и страхи. Сегодня в Нижегородской области развивается сопровождаемое проживание и работает первая в стране независимая Служба защиты прав людей с психическими расстройствами. Открытие выставки в Москве - еще один важный шаг к позитивным изменениям и к формированию новой культуры отношения в обществе к людям с ментальными особенностями", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Гендиректор Музея Москвы Анна Трапкова подчеркнула, что уникальная роль городского музея заключается в том, чтобы соединять художественные, документальные и социальные проекты. "Сегодня аудитория - особенно молодые люди - готова к прямому разговору на сложные темы. Это показывает высокий уровень осознанности и запрос на искренний диалог о том, что обычно остается "невидимым", - сказала она.

Основу экспозиции, объединяющей более 300 работ, составляет художественный диалог между двумя авторами. Снаружи - взгляд известного фотографа Юрия Козырева. Изнутри - творчество художника арт-студии благотворительной организации "Перспективы" Алексея Сахнова, проживающего в ПНИ. Отмечается, что диалог двух художников создает стереоизображение, которое "растворяет" символический забор между двумя мирами и делает его единым.

Инициатор проекта и автор социального проекта Народного фронта "Регион заботы" Нюта Федермессер подчеркнула, что обсуждение ПНИ - это разговор о границах человечности, готовности общества видеть уязвимость и брать ответственность.