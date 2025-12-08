В Москве драма "Кровикс" станет фильмом открытия кинофестиваля короткого метра

После церемонии зрители увидят блок лучших короткометражных картин молодых российских режиссеров, а также примут участие во встречах с авторами и мастер-классах по созданию короткого метра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Короткометражная драма "Кровикс" режиссера Мариам Халиловой с Юлией Снигирь в главной роли станет фильмом открытия Международного фестиваля "Дни короткометражного кино" (Short Film Days), который пройдет с 14 по 21 декабря на киностудии имени Горького и в арт-центре "Институт современного искусства". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

"С 14 по 21 декабря в Москве пройдет Международный кинофестиваль "Дни короткометражного кино". Цель фестиваля - продвижение молодых авторов короткометражных фильмов к широкой зрительской аудитории и развитие новых киноформатов. Мероприятия фестиваля пройдут в зале "Горький холл" на Киностудии Горького и в арт-центре "Институт современного искусства" на "Красном Октябре", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этом году фестиваль побил собственный рекорд по числу поступивших работ. Жюри получило более 1 030 заявок из 29 стран мира. Из них в конкурсную программу вошли 48 фильмов, отобранных в четырех категориях - "Игровое кино", "Документальное кино", "Анимация" и "Нейросетевое кино".

Заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Евгений Мурахвери отметил, что фестиваль "Дни короткометражного кино" уже несколько лет получает поддержку фонда и демонстрирует стабильное развитие. По его словам, проект отличается системным подходом и широкой работой с авторами разных уровней. "За последние 4,5 года мы провели 15 конкурсов, поддержали 11 023 проекта на сумму 45,5 млрд руб. Одним из грантополучателей фонда уже в четвертый раз стал фестиваль "Дни короткометражного кино". У этого проекта есть собственная платформа, он отличается системной работой с авторами и большим числом площадок, где происходит творческий обмен между людьми - опытные режиссеры и сценаристы непосредственно участвуют в работе более молодых авторов", - отметил он.

По информации пресс-службы, после церемонии открытия зрители увидят блок лучших короткометражных картин молодых российских режиссеров, а также примут участие во встречах с авторами и мастер-классах по созданию короткого метра. Отдельное внимание в этом году уделено образовательной программе - в рамках нее пройдут встречи с представителями китайской и турецкой киноиндустрии, а также состоятся питчинги микродрам и киностратапов.

Председателем жюри выступает народный артист России Евгений Герасимов. Кроме него работы оценивают режиссеры и продюсеры, среди которых Вадим Бакунев, Алексей Боков, Юлия Волкова, Кирилл Зайцев, Александр Плотников, Евгения Подобреевская, Георгий Прокопов, Карина Миа Салтыкова, Нин Сяо / Nin Xiao, Александр Шебанов. Также предусмотрено "молодежное" жюри поколения TikTok - в его состав вошли молодые актеры и актрисы Таисья Калинина, Тимофей Кочнев, Алексей Онежен, Александра Киселева, Владимир Канухин, Артем Кошман, Олег Савостюк. Фестиваль завершится 21 декабря церемонией награждения победителей в каждой из конкурсных программ.

О фестивале

"Дни короткометражного кино" проводится с 2021 года и включает конкурсные показы, встречи с авторами и образовательные программы. Проект направлен на поддержку молодых режиссеров и развитие короткого метра в России. Ежегодно фестиваль формирует обновленную программу, представляя работы начинающих и уже состоявшихся кинематографистов из разных регионов страны. Международный кинофестиваль "Дни короткометражного кино" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.