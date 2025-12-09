В Петербургской филармонии в день рождения Темирканова прозвучит его музыка

Также с 13 по 25 декабря пройдет Международный зимний фестиваль "Площадь искусств"

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Петербургская филармония отметит день рождения народного артиста СССР Юрия Темирканова концертом, в который войдут произведения из его репертуара. Прозвучат Симфонические картины Анатолия Лядова, Рапсодия на тему Никколо Паганини для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и Пятая симфония Петра Чайковского, сообщили в пресс-службе концертной организации.

"Эту программу под управлением главного дирижера филармонии народного артиста России Николая Алексеева исполнит заслуженный коллектив России, которым Юрий Хатуевич руководил с 1988 по 2023 год. В 1999 году маэстро основал Международный зимний фестиваль "Площадь искусств", художественным руководителем которого являлся больше двух десятилетий. В 2025 году фестиваль пройдет в 25-й раз - с 13 по 25 декабря", - рассказали в пресс-службе.

Еще один вечер под названием "Ко дню рождения маэстро" состоится 12 декабря в Малом зале филармонии. Такие концерты-посвящения из года в год по собственной инициативе готовят артисты заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии, не прерывающие эту традицию и после ухода Темирканова.

Как сообщил накануне на пресс-конференции директор филармонии Илья Черкасов, в декабре будущего года планируется увековечить память о почетном гражданине Санкт-Петербурга Темирканове мемориальной доской.

Мариинка - ко дню рождения маэстро

В Мариинском театре в день рождения Темирканова на исторической сцене покажут "Пиковую даму" в его постановке. В главных партиях выступит звездный состав солистов: Владимир Галузин, Ирина Чурилова, Екатерина Лукаш, Ольга Бородина, Владислав Сулимский и Роман Бурденко. За дирижерским пультом - Валерий Гергиев.

"Пиковая" в режиссуре Темирканова шла в Мариинском с 1984 по 2015 год, после чего пополнила репертуар его Приморской сцены. Но 10 декабря в знак глубокого уважения к памяти маэстро его легендарную постановку покажут на сцене, для которой она была создана.